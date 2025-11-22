Монументы, которые раскалывают общество: Текслер обозначил, кому есть место в памяти региона, а кому — нет

Дискуссии вокруг установок новых памятников в Челябинской области вновь обострились после заявления главы региона. В интервью журналистке Надане Фридрихсон губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что создание монументов Иосифу Сталину в регионе не имеет ни исторической, ни культурной опоры.

Позиция власти и исторический контекст

Губернатор прокомментировал возможные инициативы по установке памятников советскому руководителю, отметив отсутствие реальных оснований для подобных проектов.

"Если будет предложение по установке памятника Сталину, я, скорее, отрицательно к этому отношусь, чем положительно. Нет такой исторической подоплеки в регионе", — заявил Алексей Текслер.

Его позиция сформирована вокруг представления о локальной истории, в которой нет прямых связей, позволяющих обосновать появление подобных монументов.

При этом Текслер подчеркнул, что не поддерживает идеи демонтажа уже существующих объектов или переименований. По его словам, в области живут разные группы жителей, которые выражают свои взгляды по-разному, включая участие в праздничных мероприятиях 9 Мая с символикой Сталина, и власти не ограничивают такие проявления.

Памятники как элемент региональной политики

Глава региона сделал акцент и на других предложениях, возникающих в общественном пространстве. Он упомянул, что не видит исторической необходимости в установке памятника первому президенту России Борису Ельцину на территории области. Такие решения, по его мнению, должны опираться на реальный вклад конкретной личности в историю региона.

Отдельно Текслер отметил, что считает оправданным появление бюста Василию Татищеву — сподвижнику Петра Первого, деятельность которого напрямую связана с освоением Урала. Такой подход демонстрирует стремление опираться на региональную специфику, выбирая тех исторических деятелей, чья биография связана с формированием территории.

Приоритеты современной памяти

В разговоре с Фридрихсон губернатор подчеркнул необходимость увековечивания тех, кто оказывает влияние на жизнь региона сегодня. Он заявил о важности появления памятников участникам СВО, объяснив это стремлением отразить в городской среде вклад людей, которые действуют в актуальном для страны контексте.

Такой подход формирует новую архитектуру коллективной памяти: монументы рассматриваются не только как часть культурной традиции, но и как инструмент фиксации значимых событий, происходящих в настоящем. Региональные власти стремятся сочетать уважение к прошлому с вниманием к современности, избегая конфликтных решений и поддерживая баланс между разными общественными позициями.