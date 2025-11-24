Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 12:13

Заводы растут, экономика крепнет: Саратовская область отмечает рекорд по новым рабочим местам

В Саратовской области создали свыше двух тысяч новых рабочих мест

Рост числа инвестиционных проектов в Саратовской области привёл к созданию тысяч новых рабочих мест и заметно усилил позиции промышленного сектора региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиционной политики области. Итоги девяти месяцев показывают: в регионе реализуется рекордное количество проектов, а сумма вложений превышает триллион рублей — показатель, которого здесь прежде не фиксировали.

Инвестиционный рост и вклад промышленности

По данным министерства, в области разворачиваются 275 проектов, значительная часть которых связана с производственной сферой. На предприятиях, открытых с начала года, создано 2164 рабочих места, и до конца года планируется превысить рубеж в две с половиной тысячи. Промышленность стала ключевым драйвером: 89 проектов — более трети от общего числа — приходятся именно на этот сектор.

Заметные изменения происходят и в Столыпинском индустриальном парке, который продолжает привлекать предприятия. "Саратовский завод специальных изделий Звезда" строит производство фасадных витражей, оконных и дверных блоков, инвестируя 117 млн рублей и формируя 35 рабочих мест. Парк усиливает позиции как площадка, где развитие возможно без задержек благодаря готовым инженерным коммуникациям.

Новые производства и условия размещения

Недавно разрешение на строительство в индустриальном парке получил "Молочный комбинат Сокол". Предприятие планирует выпускать йогурты, сливки и молоко в упаковке "тетрапак", а суточный объём производства должен превысить 200 тонн. Инвестиции в проект оцениваются в 1,6 млрд рублей, запланировано создание 260 рабочих мест.

Директор предприятия Артур Симонян подчёркивает:

"Наличие готовой инфраструктуры позволяет значительно сократить издержки и ускорить реализацию нашего проекта. Это серьезное конкурентное преимущество".

Ещё один резидент, "Барко Профиль", готовит документацию для производства стеновых и кровельных сэндвич-панелей с объёмом инвестиций 320 млн рублей и созданием 250 рабочих мест. Все предприятия получили земельные участки в субаренду, а инженерные сети, подведённые к площадкам заранее, делают запуск производств прогнозируемым по срокам.

Новые предприятия и поддержка резидентов

С начала года в области заработало более пятидесяти модернизированных и новых предприятий с общим объёмом инвестиций 15,2 млрд рублей. Среди них — производство буксовых подшипников на экспорт, известковый цех металлургического завода в Балакове, животноводческий комплекс в Ртищевском районе и рыбоводная ферма в Марксовском. Эти объекты усиливают промышленную и аграрную базу региона, создавая основу для расширения рабочих мест и налоговой базы.

По словам министра инвестиционной политики Александра Марченко, интерес к Саратовской области остаётся устойчивым:

"Это не только крупные предприятия, но и значительное число малых проектов, которые создают новые рабочие места и укрепляют экономику области".

Параллельно реализуется 550 малых проектов стоимостью до 50 млн рублей, многие из которых важны для поддержки небольших муниципалитетов.

