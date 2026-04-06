Мечеть "Сердце Чечни" и здание Духовного управления мусульман Чеченской Республики, г. Грозный
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 10:32

Возле мечети Сердце Чечни вырастет нечто новое: проект в Грозном соединит берега и смыслы

Президиум правкомиссии по региональному развитию одобрил выделение казначейских инфраструктурных кредитов Республике Чечня и Удмуртской Республике. Общий объем финансирования проектов составит 12,4 млрд рублей, о чем стало известно в минувшую пятницу из официального сообщения пресс-службы правительства страны. Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин подтвердил запуск соответствующих работ, которые направлены на развитие городской инфраструктуры и транспортной сети регионов. Средства распределят между крупными объектами в Грозном и на дорожных магистралях Удмуртии.

Масштабное обновление дорог в Удмуртии

В Удмуртской Республике основные средства будут направлены на реконструкцию дорожной сети. Речь идет о приведении в нормативное состояние участков трассы Р-1, соединяющей Ижевск и Воткинск. Общая протяженность обновляемого дорожного полотна составит 14,3 километра.

Как отметил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин, реконструкция затронет три ключевых участка автодороги. Именно эта магистраль берет на себя основной поток транспорта, следующего из Ижевска в направлении Перми. Улучшение качества покрытия должно способствовать повышению пропускной способности и безопасности дорожного движения на данном направлении.

Регулярное обновление таких важных логистических узлов позволяет эффективнее выстраивать межрегиональные связи. Качественное дорожное полотно высокого класса является необходимым условием для стабильного функционирования экономики промышленно развитых регионов.

Новое общественное пространство в Чечне

Второй крупный проект, получивший поддержку в рамках казначейских кредитов, реализуют в Грозном. Здесь планируется создание масштабного пешеходного бульвара протяженностью 1,3 километра, который будет дополнен строительством моста. Эта архитектурная инициатива направлена на реорганизацию городского пространства для удобства граждан.

"Привлечение казначейских кредитов для развития территорий демонстрирует гибкость нынешнего финансового подхода к нуждам регионов. Объекты, подобные бульвару в Грозном или транспортным развязкам в Удмуртии, имеют разную специфику реализации, но объединены общей целью повышения комфорта жителей. Архитектурная гармонизация новых узлов с уже существующими религиозными или историческими доминантами позволяет сохранять уникальный облик городов при их модернизации. Подобные инвестиции в инфраструктуру в долгосрочной перспективе стимулируют рост туристического потока и деловой активности. Эффективное освоение выделенных средств станет подтверждением управленческих навыков ответственных ведомств на местах".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Проект в чеченской столице отличается особой смысловой нагрузкой. По словам Василия Купызина, будущий бульвар спроектируют таким образом, чтобы он архитектурно и функционально интегрировался в пространство вокруг мечети имени Ахмата Кадырова. Благодаря строительству моста возникнет единый пешеходный маршрут, который сделает зону отдыха более посещаемой и динамичной.

Статистика и перспективы программы

Федеральная программа казначейских инфраструктурных кредитов показывает стабильные результаты по всей стране. С 2025 года правительство одобрило реализацию уже 272 проектов. Общий объем запланированных к строительству или реконструкции объектов достиг 759 единиц.

География данных вложений охватывает 86 российских регионов. Такой масштаб работы позволяет равномерно распределять ресурсы для устранения "узких мест" в социальной и транспортной инфраструктуре. Опыт взаимодействия с Фондом развития территорий подтверждает готовность субъектов федерации к выполнению плановых показателей.

Казначейские кредиты стали полноценным инструментом поддержки регионов, позволяющим реализовывать капиталоемкие проекты без чрезмерного давления на местные бюджеты. В текущих условиях такая форма межбюджетного взаимодействия остается одной из самых востребованных для развития территорий.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

