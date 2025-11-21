Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 18:47

Смоленщина готовит жилищный прорыв: область ищет новые земли под стройки — масштаб удивляет

На Смоленщине ввели 370 тысяч квадратных метров и расширяют площадки под новое жильё

В Смоленской области фиксируют стабильный рост объемов строительства: за год здесь ввели свыше 370 тысяч квадратных метров жилья, и регион уже готовится расширять доступные для застройки территории. Об этом сообщила пресс-служба правительства области. Масштабные изменения коснутся сразу нескольких направлений — от жилищного обеспечения льготных категорий граждан до благоустройства сельских территорий.

Новые площадки и планы до 2030 года

В региональном правительстве уточняют, что сейчас в 11 муниципалитетах строятся 93 многоквартирных дома общей площадью 467 тысяч квадратных метров. Параллельно прорабатываются дополнительные земельные участки для расширения жилищного строительства. Такой подход заложен в соглашении с Минстроем России по проекту "Жилье", рассчитанному до 2030 года.

По словам губернатора Василия Анохина, перед Смоленской областью стоит масштабная задача: возвести 2,6 миллиона квадратных метров жилья. Он подчеркнул, что в регионе работает более 30 застройщиков, а градостроительный потенциал сформирован на уровне 1,1 миллиона квадратов. Эти параметры, по его словам, обеспечивают устойчивый темп развития рынка и повышают доступность современных жилых объектов.

Квартиры для льготников и новые форматы поддержки

Системная работа ведется и в части предоставления жилья социальным категориям. Власти готовят программу закупки квартир в новостройках для детей-сирот, студентов-целевиков, работников предприятий и муниципальных учреждений. В 2026–2027 годах планируется приобрести более 540 квартир, из которых свыше 430 предназначены для сирот, порядка 80 — для переселения граждан из аварийных домов.

Губернатор напомнил, что важно не просто увеличивать объемы строительства, а обеспечивать людям комфортную среду для жизни. Приоритетом становится доступ к инфраструктуре, современным общественным пространствам и возможностям для семей, которые выбирают жизнь в малых населенных пунктах.

Благоустройство и развитие сельских территорий

В этом направлении активно используется программа "Комплексное развитие сельских территорий". Она предусматривает строительство и покупку жилья для специалистов АПК и работников социальной сферы, а также масштабные проекты благоустройства. В 2025 году в эксплуатацию будут введены 85 объектов жилья, а в следующем — приобретено 14 квартир и построено 30 коттеджей.

Всего в сельских округах реализуется более 30 проектов: устанавливается уличное освещение, создаются детские и спортивные площадки, обновляются парки и зоны отдыха. Эти инициативы, как подчеркивается в сообщении правительства, помогают удерживать кадры и повышать привлекательность сельских территорий для молодых семей.

