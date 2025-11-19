Зерно льётся рекой, а картофель растёт как на дрожжах: УрФО завершил одну из самых мощных уборочных кампаний

Аграрии Уральского федерального округа завершили уборочную кампанию 2025 года, и первые показатели демонстрируют существенный рост по большинству направлений, об этом сообщает пресс-служба полпредства УрФО. В регионах округа собран внушительный объем зерновых и овощных культур, что позволяет оценивать сезон как один из наиболее результативных за последние годы.

Итоги кампании и объемы урожая

По данным ведомства, аграрии собрали 7,1 миллиона тонн зерна, что подтверждает устойчивость производства на фоне климатических колебаний. Значительный вклад внесли хозяйства, активно применяющие современные технологии выращивания и хранения урожая. Урожай картофеля составил почти 693 тысячи тонн, а овощей — 159 тысяч тонн, что поддерживает продовольственную устойчивость региона и снижает зависимость от внешних поставок.

Полпред президента в УрФО Артем Жога отметил, что достигнутые показатели стали результатом коллективной работы.

"По большинству культур мы превзошли показатели прошлого года. Это результат большой совместной работы агропромышленного комплекса Уральского федерального округа, органов власти и всех сельхозтоваропроизводителей", — сказал Артем Жога.

Его заявление подчеркивает роль комплексного взаимодействия, включающего модернизацию производственных процессов и расширение мер поддержки аграриев.

Рост площадей и планы на будущий сезон

Значимые изменения коснулись и структуры посевных площадей. Площадь озимых культур в округе достигла 57,8 тысячи гектаров, что превышает прошлогодние показатели на 44%. Такой рост свидетельствует о стратегическом подходе хозяйств к планированию будущих сезонов и стремлении снизить риски, связанные с погодными условиями и колебаниями рынка.

Завершая оценку кампании, Артем Жога подчеркнул необходимость сохранения набранных темпов. Он выразил уверенность, что аграрии смогут удержать положительную динамику и в следующем году. Наставление полпреда отражает общий настрой на укрепление производственных показателей и повышение технологической эффективности отрасли.