Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 12:30

Минус два, плюс одно: в Саратовской области переписали карту власти

В Саратовской области упразднили два министерства

Административная структура Саратовской области претерпела заметные изменения: региональные власти сократили число профильных министерств, объединив два ведомства в одну новую структуру. Решение оформлено постановлением, подписанным губернатором Романом Бусаргиным, и уже вступило в силу.

Каких ведомств больше не будет

Закрыты министерство по делам территориальных образований и орган, отвечавший за внутреннюю политику и взаимодействие с общественными организациями. Оба учреждения считались ключевыми в системе управления регионом, однако, по оценке властей, их функции требовали перераспределения и большей согласованности.

Функции упразднённых структур переданы новому ведомству — министерству внутренней региональной и муниципальной политики. На него возложены обязанности по работе с муниципалитетами, формированию внутренней политической повестки и координации взаимодействия власти с общественными институтами. Такой формат должен обеспечить более чёткое управление и сократить дублирующие функции, которые ранее были распределены между двумя разными министерствами.

Новая структура и кадровые вопросы

Создание объединённого ведомства становится частью более широкой реформы исполнительной власти региона. Правительство рассчитывает, что укрупнение позволит упростить процессы согласования, ускорить принятие решений и повысить персональную ответственность руководства. Вопрос о том, кто возглавит министерство внутренней региональной и муниципальной политики, пока остаётся открытым: кандидатура ещё не объявлена.

В регионе продолжается и корректировка кадровой политики. Ранее областные власти рассматривали возможность досрочного прекращения полномочий руководителя Аткарского района, поводом для обсуждения стали выявленные нарушения при предоставлении сведений о доходах. Эти процессы показывают стремление к обновлению управленческой вертикали и ужесточению требований к региональным управленцам.

Задачи нового министерства и перспективы реформ

Объединение двух ведомств в единый орган должно оптимизировать работу исполнительной власти, исключив дублирование функций и уменьшив административные издержки. Новый формат также позволит выстроить более эффективную систему взаимодействия между областным центром и муниципалитетами, что имеет особое значение для распределения полномочий и реализации крупных региональных программ.

Предстоит сформировать управленческую команду, определить приоритеты и адаптировать регламенты под обновлённую структуру. Власти рассчитывают, что преобразования усилят управляемость территорий и повысят качество решений, влияющих на социально-экономическую ситуацию в области.

