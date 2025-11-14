Дом у теплой трубы: ямальцам возвращают крупные суммы за газификацию

Газификация жилых домов на Ямале постепенно становится доступнее: регион расширяет меры поддержки, позволяя жителям компенсировать значительную часть расходов на подключение. Об этом сообщается в официальной информации региональных ведомств.

Размер компенсаций и получатели

Программа действует с 2023 года и направлена на сокращение затрат семей, проживающих в индивидуальных домах. Как пояснила директор окружного департамента социальной защиты населения Оксана Медынская:

"Чтобы сократить затраты жителей округа на подключение дома к газу, с 2023 года по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова увеличили социальную выплату по догазификации до 250-300 тысяч рублей, в зависимости от льготной категории".

Решение затрагивает широкую группу жителей, поскольку перечень льготников включает семнадцать категорий.

В него входят ветераны труда, ВОВ и Ямала, малоимущие и многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, инвалиды, ветераны боевых действий, участники СВО и другие группы. Возможность получить компенсацию предусмотрена и для пенсионеров, если они одновременно относятся к одной из льготных категорий.

Дополнительные условия оформления и полный список получателей размещены в информационном киоске на сайте регионального департамента социальной защиты, что облегчает самостоятельное уточнение необходимых документов.

Текущие результаты газификации

За три года газ подвели примерно к тысяче земельных участков. Возможностью воспользоваться подключением уже воспользовались около пятисот семей, что демонстрирует устойчивый интерес к программе и важность снижения финансовой нагрузки. В нескольких городах округа, включая Муравленко, Надым и Новый Уренгой, догазификация доступна также для садоводческих товариществ.

Работы продолжаются и в муниципалитетах Ноябрьска, где инфраструктура позволяет расширять доступ к газу сразу на нескольких территориях. Для семей, проживающих в индивидуальной застройке, это открывает возможность анализа расходов, планирования ремонта и повышения энергоэффективности жилья.

Перспективы развития программы

Региональные власти обозначили планы на ближайшие годы: к концу 2028 года предполагается газифицировать ещё около пятисот участков. Такая динамика отражает стремление округа закрыть инфраструктурные разрывы между разными территориями и обеспечить равные условия для подключения.

Развитие сети газоснабжения и компенсационный механизм позволяют снижать социальное напряжение и повышать доступность коммунальных услуг для семей с разным уровнем дохода. Сочетание инфраструктурных проектов и адресной поддержки формирует более устойчивый подход к газификации территории, что соответствует долгосрочным планам округа.