Топливная карта ХМАО трещит по швам: одни районы экономят, другие фиксируют рост цен

Недельные изменения цен на топливо в ХМАО привлекли особое внимание, поскольку в регионе редко фиксируется столь заметное колебание стоимости бензина. Об этом сообщил URA. RU, ссылаясь на данные Тюменьстата, который представил обновленные показатели по основным маркам топлива.

Динамика стоимости основных видов бензина

В отчёте ведомства указано, что снижение коснулось самых востребованных марок, используемых в личном и служебном транспорте. За неделю цена на АИ-92 уменьшилась более чем на полтора рубля, что стало наиболее заметным изменением среди представленных категорий топлива. Такая корректировка стоимости отражает общую тенденцию локальных колебаний на рынке, в которой спрос, логистика и региональные условия могут менять ситуацию в пределах короткого промежутка времени.

Аналогичная динамика наблюдается и у АИ-95, где снижение составило более одного рубля. Эта категория топлива традиционно используется водителями, предпочитающими стабильность в тяге и качестве топлива, поэтому даже небольшое изменение стоимости ощущается пользователями довольно быстро.

"На прошлой неделе АИ-92 стоил 64,48 рубля, а теперь 62,87 рубля. АИ-95 подешевел с 68,54 до 67,21 рубля", — говорится в отчете ведомства.

Рост цен на премиальные и дизельные виды топлива

Несмотря на снижение стоимости популярных марок, в сегменте более высокооктанового бензина наблюдается обратная картина. Средняя цена на АИ-98 увеличилась на десять копеек, что указывает на иную динамику внутри этого сегмента. Движение стоимости здесь часто связано с особенностями поставок и структурой потребления, поскольку этот вид топлива менее массовый, но остаётся важным для тех, кто ориентируется на технические требования автомобилей.

Кроме того, Тюменьстат сообщает о росте цены дизельного топлива. Стоимость увеличилась незначительно, но тенденция фиксируется последовательно. Для регионов с протяжёнными трассами и активной грузовой логистикой такие изменения особенно заметны, поскольку дизель остаётся ключевым ресурсом для транспортных компаний и специализированной техники.

Территориальные различия внутри округа

На фоне общей статистики остаются районы, где ценовая ситуация отличается от средних значений. Ранее сообщалось, что в Белоярском районе, относящемся к Арктической зоне, бензин марки АИ-92 продаётся по более низкой цене — в среднем 58,50 рубля за литр. Региональные различия здесь могут объясняться структурой поставок и особенностями локального рынка, что делает ценовые контрасты внутри округа особенно заметными.

Такие расхождения показывают, насколько неоднородным остаётся топливный рынок даже в пределах одного субъекта. Изменения цен, зафиксированные Тюменьстатом, становятся индикатором локальных особенностей, которые влияют на повседневные расходы жителей и формируют представление о доступности ресурсов.