© Wikimedia Commons by Senior Airman Shane Karp is licensed under Public domain
Елена Гаврилова Опубликована вчера в 23:38

Звание, которое спасает жизни: Ставрополье хочет по-новому отметить тех, кто делится самым ценным

На Ставрополье власти рассмотрят введение звания почетного донора

Необычное предложение прозвучало во время прямой линии с губернатором Ставрополья: жители края выступили за учреждение регионального звания для людей, которые регулярно сдают кровь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ставропольского края. Инициатива вызвала большой отклик, поскольку движение доноров в регионе остается одним из самых массовых и социально значимых.

Обсуждение инициативы

Владимир Владимиров подтвердил, что идея создания звания "Почетный донор Ставропольского края" может получить официальный статус. Губернатор подчеркнул личное отношение к теме, напомнив, что сам имеет федеральное звание почетного донора. Он отметил, что инициативы, связанные с поддержкой добровольного донорства, важны для региона, где на станции переливания крови регулярно фиксируют высокую потребность в биоматериале.

Для дальнейшего продвижения вопроса глава края планирует обсудить предложение с Общественной палатой Ставрополья. По его словам, механизм участия общественников в принятии такого решения необходим, чтобы инициатива получила широкую поддержку и была оформлена в установленном порядке. Губернатор выразил уверенность, что если эксперты палаты выступят с официальным предложением, разработка регионального звания станет возможной.

Социальная значимость донорства

Представители службы крови отмечают, что добровольные доноры в регионе вносят значительный вклад в обеспечение медицинских организаций необходимыми компонентами крови. Регион ежегодно сталкивается с сезонным ростом потребности, а также с повышенной нагрузкой на службы переливания во время проведения сложных операций и лечения тяжелых пациентов.

По данным краевой станции переливания крови, в донорском движении участвуют сотни активных волонтеров, многие из которых сдают кровь десятилетиями. Учреждение регионального звания, по мнению медиков, может стать дополнительным стимулом для привлечения новых участников и повышения статуса тех, кто уже регулярно помогает системе здравоохранения.

Перспективы принятия решения

По итогам обсуждения инициативу планируется передать на рассмотрение профильных органов, где будет определен возможный формат награды, критерии её присвоения и порядок оформления. В администрации края подчеркивают, что подобные общественные предложения влияют на формирование региональной социальной политики, а их инициаторами чаще всего выступают сами жители, близко знакомые с работой донорских служб.

Владимир Владимиров дал понять, что готов поддержать инициативу, если она получит экспертную оценку и будет оформлена в установленном порядке. В ближайшее время вопрос о создании звания может перейти в практическую плоскость.

