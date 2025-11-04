Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 5:56

Долг вырастет в 6,5 раза: Тюмень взяла миллиарды в кредит — что пошло не так

Тюменская область привлекла кредит на 6,3 млрд рублей для покрытия кассовых разрывов бюджета

Правительство Тюменской области в сентябре-октябре 2025 года было вынуждено привлечь новый кредит на сумму 6,3 млрд рублей. Средства направлены на покрытие кассовых разрывов бюджета, вызванных снижением поступлений налоговых и неналоговых доходов. Об этом говорится в постановлении регионального правительства от 30 октября 2025 года.

Рост долга и причины заимствований

"Объем государственного долга Тюменской области составил на 1 января 2025 года 9 001 млн рублей (рост за 2024 год — 6,8%). Были привлечены банковские кредиты в размере 6,3 миллиарда рублей (на 21.10.2025)", — указано в документе.

Финансовые заимствования стали вынужденной мерой — регион столкнулся с замедлением темпов поступления доходов в бюджет. Несмотря на это, Тюменская область сохраняет наивысший кредитный рейтинг ААА(RU) с прогнозом "Стабильный", что позволяет ей занимать средства на выгодных условиях.

Долговая нагрузка резко возрастёт

Власти региона предупреждают, что в ближайшее время долговая нагрузка может увеличиться в 6,5 раза - до 58,1 млрд рублей по сравнению с показателями 2024 года.

Рост госдолга связан прежде всего с привлечением бюджетных кредитов из федерального бюджета, направленных на финансирование инфраструктурных проектов и развитие ключевых направлений экономики.

Инфраструктурные кредиты как инструмент развития

По мнению экспертов, использование заёмных средств при сохранении устойчивого рейтинга региона не несёт серьёзных рисков: такие кредиты часто идут на долгосрочные проекты, которые со временем обеспечивают экономический эффект и увеличивают налоговую базу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

МВД: в Челябинской области одобрена только одна из десяти заявок на временное проживание вчера в 21:16
Один из десяти: миграционная комиссия в Челябинске резко сократила число разрешений на проживание

В Челябинской области из десяти заявок на временное проживание одобрили лишь одну. МВД сообщило, что большая часть квот остаётся невостребованной, а общероссийские лимиты сокращены.

Читать полностью » Российские педагоги из Челябинска приняли участие в форуме в Африке вчера в 20:27
Школы Африки переходят на русский: как уральский университет расширяет границы образования

Преподаватели ЮУрГГПУ представили российское образование на форуме в Сенегале и рассказали о проектах по обучению русскому языку в Африке, включая новый центр в Буркина-Фасо.

Читать полностью » Психиатр из Челябинской области рассказала, почему зависимость от маркетплейсов опасна для здоровья вчера в 19:17
Почему после покупок становится грустно: психиатры раскрыли тайный механизм зависимости

Психиатр Светлана Король рассказала, как чрезмерное использование маркетплейсов вызывает тревогу, раздражительность и недосып, и почему осознанные покупки — лучшая профилактика.

Читать полностью » В Свердловской области зафиксирован рост цен на топливо — лидирует бензин АИ-92 вчера в 18:17
Заправка превращается в роскошь: сколько теперь стоит литр топлива в Свердловской области

Цены на бензин в Свердловской области выросли за год, сильнее всего — на АИ-92. В среднем литр теперь стоит 61,77 рубля, дизель и АИ-95 тоже подорожали.

Читать полностью » URA.RU: в Свердловской области ожидают новый подъем простуд и ОРВИ после школьных каникул вчера в 17:11
После каникул — в больницу? Детские коллективы снова запускают волну вирусов

Эпидемиолог Александр Харитонов предупредил: после 10 ноября в Свердловской области ожидается новый сезонный подъем заболеваемости — всё из-за похолодания и возвращения школьников.

Читать полностью » Андрей Кириленко назвал баскетболисток БК УГМК лучшими в Европе — ТАСС вчера в 16:18
Лучшие в Европе — и это не Испания: почему весь женский баскетбол теперь смотрит на Екатеринбург

Андрей Кириленко назвал БК УГМК лучшим женским клубом Европы и отметил стремительный рост баскетбола в Свердловской области, где набирает силу и «Уралмаш».

Читать полностью » Врач Владимир Мелкозеров: горячее молоко с мёдом и обтирания водкой могут навредить при простуде вчера в 15:59
Согрелись — и стало хуже: 3 ошибки, которые превращают простуду в пневмонию

Как безопасно лечить простуду и почему некоторые народные средства опасны — советы врача из Екатеринбурга о масках, противовирусных и укреплении иммунитета.

Читать полностью » В Тюменской области открыто более 3,7 тысячи вакансий в строительстве — департамент труда вчера в 13:16
До 255 тысяч на руки: Тюменская стройка зовёт — и платит как в столице

В Тюменской области открыто более 3,7 тысячи строительных вакансий. Работодатели ищут инженеров, разнорабочих и электромонтажников, предлагая зарплаты до 255 тысяч рублей.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Влага и оставленные продукты вызывают плесень в салоне автомобиля
Красота и здоровье
Чистка печени без диагностики грозит воспалением и хирургическим вмешательством — Оксана Пивоварова
Наука
Учёные из Рокфеллеровского университета расшифровали строение клеток комара — Лесли Вошалл
Спорт и фитнес
Разведение ноги с разгибанием рук повышает тонус бёдер и трицепсов — пояснил Тони Молина
Садоводство
Эксперты напоминают: здоровые однолетники можно оставить в земле для защиты почвы от эрозии
Садоводство
Слизни и улитки уничтожают рассаду, если не соблюдать режим полива — Елена Черняева
Спорт и фитнес
Осознанная ходьба снижает уровень стресса и улучшает сон — данные исследований
Культура и шоу-бизнес
Ана де Армас приостановила роман с Томом Крузом, чтобы разобраться в чувствах – Daily Mail
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet