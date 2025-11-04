Долг вырастет в 6,5 раза: Тюмень взяла миллиарды в кредит — что пошло не так

Правительство Тюменской области в сентябре-октябре 2025 года было вынуждено привлечь новый кредит на сумму 6,3 млрд рублей. Средства направлены на покрытие кассовых разрывов бюджета, вызванных снижением поступлений налоговых и неналоговых доходов. Об этом говорится в постановлении регионального правительства от 30 октября 2025 года.

Рост долга и причины заимствований

"Объем государственного долга Тюменской области составил на 1 января 2025 года 9 001 млн рублей (рост за 2024 год — 6,8%). Были привлечены банковские кредиты в размере 6,3 миллиарда рублей (на 21.10.2025)", — указано в документе.

Финансовые заимствования стали вынужденной мерой — регион столкнулся с замедлением темпов поступления доходов в бюджет. Несмотря на это, Тюменская область сохраняет наивысший кредитный рейтинг ААА(RU) с прогнозом "Стабильный", что позволяет ей занимать средства на выгодных условиях.

Долговая нагрузка резко возрастёт

Власти региона предупреждают, что в ближайшее время долговая нагрузка может увеличиться в 6,5 раза - до 58,1 млрд рублей по сравнению с показателями 2024 года.

Рост госдолга связан прежде всего с привлечением бюджетных кредитов из федерального бюджета, направленных на финансирование инфраструктурных проектов и развитие ключевых направлений экономики.

Инфраструктурные кредиты как инструмент развития

По мнению экспертов, использование заёмных средств при сохранении устойчивого рейтинга региона не несёт серьёзных рисков: такие кредиты часто идут на долгосрочные проекты, которые со временем обеспечивают экономический эффект и увеличивают налоговую базу.