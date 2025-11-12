Долговая машина не останавливается: регион берёт ещё 17 миллиардов в банки

Правительство Тюменской области продолжает наращивать объём привлечённых заёмных средств. Сразу после подписания 16 контрактов на получение банковских кредитных линий власти объявили ещё 17 аналогичных закупок. Информация размещена на портале государственных закупок.

Подробности новых контрактов

"Запущено 17 закупок. Организатор — управление госзакупок Тюменской области. Объект каждой закупки — кредитная линия объёмом в миллиард рублей", — указано в карточках тендеров.

Таким образом, совокупный объём новых кредитных линий может составить 17 миллиардов рублей.

Стоимость каждой закупки — 197,25 миллиона рублей. Именно столько регион готов заплатить банку за предоставление соответствующего финансового продукта.

Сроки и условия

Приём заявок на участие в торгах продлится до 20 ноября, а заключённые кредитные соглашения будут действовать до середины декабря 2026 года.

Ранее правительство области уже заключило 16 аналогичных контрактов, также на сумму по одному миллиарду рублей каждая. Власти поясняли, что такие меры необходимы для поддержания устойчивости бюджета и финансирования региональных обязательств в условиях повышенной нагрузки на казну.

Финансовая стратегия региона

Экономисты отмечают, что открытие кредитных линий позволяет региону оперативно привлекать средства, не дожидаясь поступлений из федерального бюджета. Это создаёт своего рода "финансовую подушку" на случай дефицита доходов или задержек субсидий.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что рост объёмов заимствований требует жёсткого контроля долговой нагрузки, чтобы не увеличить долг региона выше безопасного уровня.