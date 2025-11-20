Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 16:05

Путёвки, за которые дерутся регионы: Ставрополь добивается расширения квот для своих детей

На Ставрополье предложили разработать концепцию отдыха детей до 2036 года

Летняя кампания 2025 года на Ставрополье показала, как меняется отношение родителей к отдыху детей: запросы на путёвки в федеральные центры выросли настолько, что регион может столкнуться с дефицитом мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края. На заседании, посвящённом итогам сезона, было решено пересмотреть подход к распределению квот, опираясь на реальные обращения семей.

Итоги кампании и ключевые ориентиры

Министерство образования края представило детальный отчёт о том, как проходил летний сезон. Охват школьников продолжает расти: более 90 тысяч детей посетили лагеря и профильные смены в 659 организациях, используя возможности регионального проекта "Успех каждого ребёнка".

В докладе отмечалось, что приоритет отдаётся ребятам из семей участников специальной военной операции, а также школьникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для них предусмотрены компенсации стоимости путёвок или частичная оплата. Отдельный блок составили программы для детей с ОВЗ — их в этом году было свыше 4,2 тысячи.

Отдых в Ставрополье стал также поддержкой для регионов, где ситуация сложнее: около 1,3 тысячи школьников прибыли из Белгородской и Луганской областей.

Параллельно продолжалась модернизация инфраструктуры загородных лагерей. Работы велись в учреждениях Ипатовского, Благодарненского и Кировского округов, Невинномысска, а один из объектов — центр "Солнечный" — включён в федеральный перечень на 2027 год. Власти переходят к единому стандарту подготовки вожатых на базе СКФУ и Невинномысского гуманитарно-технического института.

Заявки родителей и вопрос квот

О востребованности путёвок в лагеря федерального уровня свидетельствует статистика министерства: 496 ставропольских детей получили возможность отдохнуть в "Артеке", "Орлёнке", "Смене" и "Алых парусах". Однако обращений от родителей оказалось значительно больше.

"Если необходимо увеличивать региональную квоту, чтобы удовлетворить желания наших детей и их родителей, давайте это сделаем", — заявил губернатор Владимир Владимиров.

По итогам анализа обращений министерству поручено рассмотреть возможность расширения квоты на 2026 год. Чиновники сообщили, что провели опрос среди родителей: на первом месте по значимости оказались качество воспитательной программы, питание и профессионализм педагогов. Именно эти критерии определят дальнейшие подходы к организации отдыха.

Планы развития на ближайшие годы

Министерство образования предложило подготовить долгосрочную концепцию развития отдыха и оздоровления детей до 2036 года. Среди инициатив — учреждение с 2026 года ежегодного конкурса муниципалитетов за лучшее организационное обеспечение летнего сезона. Одновременно регион намерен чаще направлять лагеря на участие во всероссийских конкурсах, чтобы повышать качество смен и усиливать конкуренцию между площадками.

Такой комплекс мер должен сформировать устойчивую систему, которая позволит краю покрывать растущий спрос на детский отдых, одновременно развивая инфраструктуру и расширяя возможности для школьников.

