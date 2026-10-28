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парковка во дворе
парковка во дворе
© mos.ru by Фото: пресс-служба АО «Объединенная энергетическая компания» is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
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Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 14:24

Москва в пробках, но без рекорда: по числу машин на жителей столица уступила региону России

Если смотреть только на цифры, картина выходит почти как на карте плотности трафика: в среднем по России на тысячу жителей приходится 333 легковых автомобиля, но разброс по регионам такой, что между лидерами и аутсайдерами разница больше чем втрое. В Приморье на ту же тысячу человек приходится около 540 машин, а в Москве и Петербурге показатель, наоборот, ниже среднего. Для больших городов это давно не редкость: часть людей ездит на метро, автобусах, такси и каршеринге, а машина в семье перестает быть обязательной вещью. При этом сухая статистика легко обманывает, если не смотреть на детали регистрации, возраст парка и структуру населения.

"Высокая автомобилизация сама по себе не говорит, что в регионе больше новых или более надежных машин. Важно смотреть, как именно живут люди, сколько транспорта зарегистрировано на компании и как устроена повседневная логистика. В крупных городах один и тот же показатель может выглядеть скромнее просто из-за развитого общественного транспорта. А на Дальнем Востоке высокий уровень обеспеченности часто сочетается со старым автопарком".

аналитик надежности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Региональная картина и цифры Автостата

Аналитики "Автостата" сопоставили парк легковых автомобилей на 1 июля 2026 года с численностью населения регионов на начало 2025-го и получили картину, которая сильно расходится от среднего значения по стране. Лидером стал Приморский край, где на тысячу жителей приходится около 540 легковых машин. Следом идет Камчатский край с результатом примерно 481 автомобиль на тысячу человек. Разница между верхом и низом рейтинга действительно внушительная, и это не просто игра в проценты на бумаге.

При этом сама цифра не означает, что машина есть у такого же числа людей. Часть транспорта оформлена на юридические лица, у одной семьи может быть сразу несколько автомобилей, а в численность населения входят и дети, и те, кто за руль не садится. Поэтому показатель отражает прежде всего насыщенность территории легковым транспортом, а не количество автовладельцев в чистом виде.

На уровне общей страны счет выглядит так: 333 зарегистрированных легковых автомобиля на 1000 жителей. Для сравнения, это значение оказалось ниже, чем у многих дальневосточных регионов, но выше, чем у территорий с минимальной автомобилизацией. Картина получается неровная, зато очень показательная: транспорт в России распределен не по одной схеме, а по десяткам разных жизненных моделей.

Почему Москва и Петербург ниже среднего

В Москве на тысячу жителей приходится около 310 легковых автомобилей, а в Санкт-Петербурге — примерно 317. Оба мегаполиса оказались ниже общероссийского уровня, и это не новая история. Еще по данным на начало 2025 года Москва показывала 313 машин на тысячу жителей, Петербург — 329, при среднем по стране уровне 331. Показатель не обрушился за один год, он просто давно держится в этом коридоре.

Причина здесь лежит на поверхности, хотя и не всем нравится. Население Москвы растет быстрее, чем зарегистрированный легковой парк, а плотная сеть метро, автобусов, такси и каршеринга позволяет части жителей обходиться без личной машины. В крупном городе автомобиль перестает быть единственным способом передвижения, и это сразу отражается в статистике.

Для сравнения, в Московской области ситуация иная: там около 344 легковых автомобилей на 1000 жителей, то есть выше среднего по стране. На пригородной территории личная машина часто остается не роскошью и не прихотью, а обычным рабочим инструментом для поездок на работу, в школу и за город. И вот здесь разница между центром и областью видна особенно отчетливо.

Дальний Восток, старый парк и высокий показатель

Высокая автомобилизация вообще характерна для значительной части Дальнего Востока, и Приморье тут выглядит только самым заметным примером. Камчатка тоже держится высоко, а вместе с ними в верхней части рейтинга оказываются и другие территории с похожей транспортной логикой. Но есть нюанс: большое число машин на тысячу жителей не равно большому числу свежих машин.

По данным из материала, в Приморье средний возраст легкового автомобиля превышает 21 год, а на Камчатке доходит примерно до 24 лет. Это уже совсем другой разговор. Получается, что регион может быть насыщен машинами, но парк при этом остается очень возрастным, а значит, структура автотранспорта там далека от идеальной.

Именно поэтому высокий показатель автомобилизации нельзя читать как простой знак благополучия. Он складывается из доступности дорог, особенностей расселения, привычек людей и того, как исторически формировался местный автопарк. В итоге на одной карте соседствуют очень разные сценарии: где-то машин много, но они старые, а где-то автомобилей меньше, зато транспортная система работает плотнее и ровнее.

Что показывают данные по домохозяйствам

Есть и другой способ посмотреть на обеспеченность автомобилями — через домохозяйства. По данным Росстата за 2025 год, на 100 российских домохозяйств приходилось в среднем 68 легковых автомобилей. В сельской местности показатель был выше — 75 машин, а в городах ниже — 65. Это тоже многое говорит о разнице между образом жизни в городе и за его пределами.

Но и здесь арифметика не сводится к простому делению. У части семей две или три машины, у других нет ни одной, поэтому цифра 68 на 100 домохозяйств не равна доле семей, у которых обязательно есть автомобиль. Она лишь показывает, насколько плотно личный транспорт встроен в быт жителей страны.

Если собрать все вместе, получается довольно ясная вещь: средний показатель по России не объясняет всю картину. Москва и Петербург ниже общего уровня, Дальний Восток выше, а разница между регионами складывается из инфраструктуры, численности населения, возраста машин и самой логики повседневных поездок. Именно поэтому одна цифра дает только ориентир, а не готовый ответ.

"Если оценивать именно насыщенность транспорта, а не число владельцев, такие расчеты полезнее обычного бытового взгляда. Но их нельзя читать в лоб: возраст парка, юридические лица и размер региона сильно меняют итог. Для мегаполисов это особенно заметно, потому что там у людей больше альтернатив личной машине. А в дальневосточных регионах высокая обеспеченность часто идет вместе с очень старым автопарком".

автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Ответы на популярные вопросы

Почему в Москве и Петербурге машин меньше, чем в среднем по стране?
Потому что часть жителей обходится без личного авто за счет метро, автобусов, такси и каршеринга. Плюс население растет быстрее, чем легковой парк.

Почему Приморье и Камчатка в лидерах?
На Дальнем Востоке высокая автомобилизация связана с особенностями расселения, дорог и повседневной логистики. Но вместе с этим там очень возрастной парк.

Можно ли считать 333 машины на тысячу жителей прямым числом автовладельцев?
Нет. В статистике есть автомобили компаний, несколько машин в одной семье и люди, которые не водят, но входят в численность населения.

Что точнее показывает обеспеченность автомобилями — жители или домохозяйства?
Оба показателя полезны, но смотрят на разное. Первый отражает насыщенность региона транспортом, второй — как машина встроена в быт семей.

Проверено экспертом: автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

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Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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