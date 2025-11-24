Финансовый импульс для всей страны: миллиарды рублей направят в регионы на поддержку бюджетников

Рост нагрузки на региональные бюджеты в начале следующего года потребовал дополнительной федеральной поддержки, и правительство приняло решение направить помощь субъектам с высокой долей социальных расходов. Средства позволят компенсировать затраты на повышение зарплат бюджетникам после увеличения минимального размера оплаты труда, вступающего в силу в январе.

Поддержка регионов и распределение средств

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить 14 миллиардов рублей в 33 субъекта Российской Федерации. Эти регионы — от республик Адыгея, Бурятия, Мордовия и Тыва до Алтайского, Забайкальского и Ставропольского краёв — сталкиваются с высокой долей социально значимых обязательств. Федеральные трансферты позволят им обеспечить выплаты в январе и феврале, когда нагрузка на фонд оплаты труда традиционно возрастает.

Решение принято в контексте более широкой стратегии: вопросы регионального развития рассматриваются через призму создания квалифицированных рабочих мест и условий для роста доходов населения. Мишустин подчеркнул: "Для этого правительство помогает российским субъектам открывать индустриальные центры", связывая поддержку зарплат с развитием промышленной инфраструктуры.

Индустриальные центры и новые правила субсидирования

В рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика" уже профинансировано более шестидесяти промышленных и технологических парков. Они предоставляют предприятиям готовую инфраструктуру — от инженерных сетей до логистических решений — и позволяют малым и средним компаниям запускать производство при минимальных затратах.

Для повышения эффективности поддержки переработаны правила распределения субсидий. По словам премьера, "чтобы повысить эффективность этой меры, внесли изменения в правила распределения субсидий, увеличив до 12 в год число индустриальных центров, которые регионы с низкой бюджетной обеспеченностью могут построить". Это позволит нарастить объёмы новых производств, особенно в приграничных и восточных субъектах.