Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Миллион для учителя
Миллион для учителя
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Экономика
Алла Малькова Опубликована сегодня в 18:43

Финансовый импульс для всей страны: миллиарды рублей направят в регионы на поддержку бюджетников

Правительство поможет 33 регионам с дотацией для повышения зарплат в январе

Рост нагрузки на региональные бюджеты в начале следующего года потребовал дополнительной федеральной поддержки, и правительство приняло решение направить помощь субъектам с высокой долей социальных расходов. Средства позволят компенсировать затраты на повышение зарплат бюджетникам после увеличения минимального размера оплаты труда, вступающего в силу в январе.

Поддержка регионов и распределение средств

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить 14 миллиардов рублей в 33 субъекта Российской Федерации. Эти регионы — от республик Адыгея, Бурятия, Мордовия и Тыва до Алтайского, Забайкальского и Ставропольского краёв — сталкиваются с высокой долей социально значимых обязательств. Федеральные трансферты позволят им обеспечить выплаты в январе и феврале, когда нагрузка на фонд оплаты труда традиционно возрастает.

Решение принято в контексте более широкой стратегии: вопросы регионального развития рассматриваются через призму создания квалифицированных рабочих мест и условий для роста доходов населения. Мишустин подчеркнул: "Для этого правительство помогает российским субъектам открывать индустриальные центры", связывая поддержку зарплат с развитием промышленной инфраструктуры.

Индустриальные центры и новые правила субсидирования

В рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика" уже профинансировано более шестидесяти промышленных и технологических парков. Они предоставляют предприятиям готовую инфраструктуру — от инженерных сетей до логистических решений — и позволяют малым и средним компаниям запускать производство при минимальных затратах.

Для повышения эффективности поддержки переработаны правила распределения субсидий. По словам премьера, "чтобы повысить эффективность этой меры, внесли изменения в правила распределения субсидий, увеличив до 12 в год число индустриальных центров, которые регионы с низкой бюджетной обеспеченностью могут построить". Это позволит нарастить объёмы новых производств, особенно в приграничных и восточных субъектах.

"Выделим почти пять миллиардов рублей 15", заявил премьер страны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Профессор РАНХиГС Дехтярь объяснила причины отмены НДС-льготы для банковских операций 02.10.2025 в 17:48
Налог на банковские операции возвращается: вот что изменится для граждан

Профессор РАНХиГС Галина Дехтярь объяснила Pravda. Ru, зачем отменяют НДС-льготу для банковских операций и почему последствия для граждан будут умеренными.

Читать полностью » Дмитрий Голубовский рассказал, стоит ли покупать доллар при курсе ниже 81 рубля 02.10.2025 в 17:16
Доллар упал ниже 81 рубля: именно сейчас стоит задуматься о покупке валюты

Доллар опустился ниже 81 рубля. Эксперт Дмитрий Голубовский рассказал MoneyTimes, почему это выгодный момент для покупки валюты перед поездками за границу.

Читать полностью » Инвестбанкир Коган: успех в долгосрочных вложениях требует терпения и стратегии 02.10.2025 в 16:56
Облигации и акции: вот почему инструменты для тех, кто думает на 10 лет вперёд

Эксперт Евгений Коган рассказал Pravda. Ru, какие инструменты подходят для долгосрочных инвестиций и почему диверсификация остаётся ключевым правилом.

Читать полностью » HR-эксперты назвали самые востребованные профессии для соискателей старше 50 лет 30.09.2025 в 17:30
От охранников до топ-менеджеров: как рынок труда меняет правила игры для соискателей 50+

Руководитель организации по подбору персонала Валинуров прокомментировал тему о самых востребованных на рынке труда работниках 50+.

Читать полностью » ДГТУ укрепляет лидерство: первая строчка в конкурсе минпромторга 29.09.2025 в 14:02

Донской государственный технический университет снова доказал, что занимает особое место в системе инженерного образования России.

Читать полностью » Аренда квартир в Москве: эксперты назвали главный фактор, влияющий на цены 10.09.2025 в 13:31
Тайны арендного рынка: эксперты раскрыли главный секрет снижения цен на квартиры в Москве

Эксперты прогнозируют изменения на рынке аренды Москвы. Снижение ключевой ставки ЦБ и рост предложения новостроек могут привести к снижению цен. Узнайте, как изменится стоимость аренды квартир в столице.

Читать полностью » Детские карманные деньги: зачем нужен контроль и как избежать ошибок – советы психолога Ларисы Никитиной 09.09.2025 в 13:15
Детские карманные деньги: почему контроль родителей – это не тирания, а жизненная необходимость

Психолог Никитина считает, что карманные деньги важны для финансовой грамотности детей. Контроль расходов, позволяет избежать спонтанных трат и воспитать бережливость.

Читать полностью » Экономист Голубовский призвал россиян вкладываться в золото 08.09.2025 в 17:37
Доллары под подушкой обернутся убытком: где деньги теряют ценность быстрее всего

Эксперты утверждают, что хранение долларов дома не только бесполезно, но и убыточно. Узнайте, как безопасно сохранять свои накопления и избегать рисков.

Читать полностью »

Новости
УрФО
В Челябинске кардиохирурги провели операцию на сердце через прокол под мышкой
Питомцы
Доктор Бонк: собаки выбирают любимых хозяев в зависимости от внимания
Наука
Подводный медный рудник у Хейбелиады подтвердил описание Аристотеля — Билир
Садоводство
Банановая кожура улучшает рост и цветение комнатных растений
Красота и здоровье
Тёплые смолы продлевают звучание мужских зимних ароматов — парфюмеры
Спорт и фитнес
Короткие занятия по 15 минут ускорили обмен веществ — физиологи
Красота и здоровье
Чернослив улучшает пищеварение при регулярном употреблении, отмечают диетологи
Наука
Герметичный римский саркофаг в Будапеште содержит полный скелет женщины — Феньес
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet