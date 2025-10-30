Кому дадут деньги: в ХМАО обозначили три направления, куда направят бюджет в следующие три года

Губернатор Югры Руслан Кухарук поделился планами распределения средств бюджета региона на ближайшие три года. Основное внимание будет уделено социальной сфере, которая останется приоритетной для автономного округа.

Основные направления бюджета

По словам губернатора, 68% всех расходов бюджета — а это 956,9 млрд рублей — будут направлены на развитие здравоохранения, образования, социальной политики, культуры и спорта. Эти направления остаются в центре внимания, поскольку регион продолжает выполнять свои обязательства перед жителями.

"Бюджет Югры по-прежнему отличается своей социальной направленностью и обеспечивает выполнение всех принятых обязательств перед жителями региона", — Руслан Кухарук.

Еще 274 млрд рублей будут выделены на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды, что также является важным аспектом развития округа.

Финансирование региональных проектов

Кроме того, в бюджете предусмотрено 185 млрд рублей на реализацию 31 регионального проекта. Среди них наибольшие расходы ожидаются по нацпроектам "Семья" и "Инфраструктура для жизни", которые займут лидирующие позиции в плане финансирования.

Поддержка участников СВО

Одним из ключевых направлений расходов станет поддержка участников специальной военной операции (СВО) и их семей, что остается важным приоритетом для региона в текущих условиях.