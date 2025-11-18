Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 19:18

Бюджет Свердловской области утверждён: стало известно, кому достанутся миллиарды — и кто останется без поддержки

Бюджет Свердловской области сохраняет социальную направленность — Людмила Бабушкина

Бюджет Свердловской области на ближайшие три года сохранит социальную направленность и сбалансированность. Об этом сообщила председатель заксобрания Людмила Бабушкина, комментируя доклад губернатора Дениса Паслера о стратегических приоритетах бюджетной политики.

Куда направят основные расходы?

Проект областного бюджета уже прошёл первое чтение в парламенте. По словам спикера, большая часть средств будет направлена на социальную поддержку и развитие инфраструктуры.

"Областной бюджет, сохраняя свою социальную направленность, в первую очередь направлен на поддержку участников специальной военной операции, их семей, многодетных семей с детьми, пенсионеров и ветеранов", — заявила Людмила Бабушкина.

Дополнительно бюджет предусматривает финансирование строительства новых школ, больниц, детских садов и спортивных объектов. Планируется также развитие программ газификации.

Как будет проходить дальнейшее обсуждение?

Уже завтра в областном парламенте начнёт работу согласительная комиссия, которая займётся уточнением и детализацией расходов. В этот же период стартуют общественные слушания с участием депутатов, представителей муниципалитетов и общественных организаций.

Ключевые приоритеты до 2028 года

Среди долгосрочных целей региона:

  • улучшение демографической ситуации,

  • расселение жителей из аварийного жилья,

  • поддержка детей-сирот,

  • развитие дорожной сети.

Всё это отражает курс на устойчивое развитие региона и заботу о его жителях.

