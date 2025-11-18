Бюджет Свердловской области утверждён: стало известно, кому достанутся миллиарды — и кто останется без поддержки
Бюджет Свердловской области на ближайшие три года сохранит социальную направленность и сбалансированность. Об этом сообщила председатель заксобрания Людмила Бабушкина, комментируя доклад губернатора Дениса Паслера о стратегических приоритетах бюджетной политики.
Куда направят основные расходы?
Проект областного бюджета уже прошёл первое чтение в парламенте. По словам спикера, большая часть средств будет направлена на социальную поддержку и развитие инфраструктуры.
"Областной бюджет, сохраняя свою социальную направленность, в первую очередь направлен на поддержку участников специальной военной операции, их семей, многодетных семей с детьми, пенсионеров и ветеранов", — заявила Людмила Бабушкина.
Дополнительно бюджет предусматривает финансирование строительства новых школ, больниц, детских садов и спортивных объектов. Планируется также развитие программ газификации.
Как будет проходить дальнейшее обсуждение?
Уже завтра в областном парламенте начнёт работу согласительная комиссия, которая займётся уточнением и детализацией расходов. В этот же период стартуют общественные слушания с участием депутатов, представителей муниципалитетов и общественных организаций.
Ключевые приоритеты до 2028 года
Среди долгосрочных целей региона:
-
улучшение демографической ситуации,
-
расселение жителей из аварийного жилья,
-
поддержка детей-сирот,
-
развитие дорожной сети.
Всё это отражает курс на устойчивое развитие региона и заботу о его жителях.
