Главная / Уральский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 0:59

Бюджет без излишеств: Урал переходит в режим экономии ради социальной стабильности

Министр финансов Старков заявил о сложном периоде для бюджета Свердловской области

Свердловская область готовится жить по жёсткому и экономному бюджету, который был представлен депутатам Законодательного собрания министром финансов региона Александром Старковым. Проект главного финансового документа на следующий год уже одобрен комитетом по бюджету, финансам и налогам по поручению спикера Людмилы Бабушкиной.

Приоритет — социальная стабильность

По словам министра, проект бюджета обеспечивает выполнение всех социальных обязательств региона. Основные приоритеты — социальная поддержка населения, адресная помощь семьям с детьми, а также помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

"Проектом бюджета обеспечивается безусловное финансирование всех социальных обязательств региона. Приоритетами являются социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, адресная помощь семьям с детьми, а также поддержка участников спецоперации и их семей", — отметил Александр Старков.

Среди объектов, которые планируется построить или реконструировать в рамках бюджетного цикла:

  • детские сады в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Сысерти и других городах;
  • школы в Сосьве, Косулино, Петрокаменском и новое здание гимназии "Корифей";
  • поликлиника в Серове и терапевтический корпус больницы в Верхней Пышме;
  • ледовая арена "Уральский трубник", легкоатлетический манеж в Каменске-Уральском, ФОКи в Камышлове и Дегтярске;
  • культурные центры и дома культуры в Кировграде и Гарях;
  • очистные сооружения, водоводы и канализация в Кушве, Краснотурьинске, Белоярском и других населённых пунктах.

Экономия и замороженные проекты

Несмотря на широкий перечень запланированных объектов, большинство из них — уже строящиеся объекты, тогда как новые инициативы оказались под угрозой из-за ограниченных ресурсов. Так, пока не удалось найти средства на строительство школы в Среднеуральске (оценённое в 2,5 млрд рублей) и на "губернаторский лицей" в Верхней Пышме.

"Конечно, бюджет мы поддержим, но люди-то вопросы задают. Как нам это объяснить?" — отметил депутат от "Единой России" Алексей Дронов, выразив общее недовольство коллег.

Министр финансов признал, что регион сталкивается с серьёзными вызовами. "Наш субъект заходит в сложный период", — подчеркнул Старков. По его словам, расходы растут быстрее, чем доходы: только из-за изменения федеральной налоговой политики область недосчитается 14 млрд рублей налога на прибыль в 2026 году.

Финансовые вызовы и сокращение поддержки

Кроме снижения поступлений, региону приходится направлять значительные средства на поддержку специальной военной операции, что сокращает возможности инвестировать в инфраструктуру.

"Мы предлагаем поработать с объектами, на которые уже зашли, потому что на новые ресурсов не хватает. Мы привлекаем федеральные средства, но идёт снижение их доли. Если раньше соглашения заключались по схеме "93 на 7”, то теперь — "80 на 20”", — пояснил министр.

В ожидании сложного года

Депутаты, несмотря на сдержанную реакцию, поддержали проект бюджета, отметив необходимость соблюдения социальной стабильности. Однако общий настрой заседания отражает понимание: регион входит в период финансовой турбулентности, когда экономия становится неизбежной.

При этом власти обещают сохранить ключевые направления поддержки граждан и завершить уже начатые инфраструктурные объекты, чтобы не допустить "заморозки" проектов высокой степени готовности.

