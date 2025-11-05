Бюджет под микроскопом: депутаты Тюмени прибавили к себе, но не к региону

В 2026 году содержание депутатов Тюменской областной думы обойдётся региону дороже, чем в предыдущем году. Согласно проекту закона о бюджете, парламентские расходы составят 273,3 миллиона рублей, что на несколько миллионов больше, чем в 2025 году. Документ сейчас рассматривается профильным комитетом регионального парламента, сообщает издание URA.RU.

Детали бюджетного проекта

В пояснительной записке указано:

"Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ. 273 361 тысяча рублей".

Для сравнения, на 2025 год планировали 269 миллионов рублей. Таким образом, расходы на содержание депутатского корпуса увеличатся примерно на 4,3 миллиона.

Расходы на руководство остаются прежними

При этом траты на председателя облдумы Фуата Сайфитдинова останутся без изменений — 31,9 миллиона рублей. Аналогичная ситуация и с финансированием губернатора Тюменской области: 30,8 миллиона рублей, включая налоги, социальные взносы и командировочные расходы.

В правительстве региона уточнили, что соответствующие суммы включают весь комплекс обязательных выплат и не предусматривают повышения окладов.

Общие параметры бюджета

Доходы бюджета Тюменской области на следующий год запланированы на уровне 253,2 миллиарда рублей, расходы — 288,8 миллиарда, что формирует дефицит в 35,6 миллиарда. Несмотря на минус, ситуация выглядит стабильнее, чем годом ранее, когда дефицит превышал 40 миллиардов рублей.