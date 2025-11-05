Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by xspline is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 2:26

Бюджет под микроскопом: депутаты Тюмени прибавили к себе, но не к региону

URA.RU: расходы на содержание депутатов Тюменской облдумы вырастут до 273,3 миллиона рублей

В 2026 году содержание депутатов Тюменской областной думы обойдётся региону дороже, чем в предыдущем году. Согласно проекту закона о бюджете, парламентские расходы составят 273,3 миллиона рублей, что на несколько миллионов больше, чем в 2025 году. Документ сейчас рассматривается профильным комитетом регионального парламента, сообщает издание URA.RU.

Детали бюджетного проекта

В пояснительной записке указано:

"Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ. 273 361 тысяча рублей".

Для сравнения, на 2025 год планировали 269 миллионов рублей. Таким образом, расходы на содержание депутатского корпуса увеличатся примерно на 4,3 миллиона.

Расходы на руководство остаются прежними

При этом траты на председателя облдумы Фуата Сайфитдинова останутся без изменений — 31,9 миллиона рублей. Аналогичная ситуация и с финансированием губернатора Тюменской области: 30,8 миллиона рублей, включая налоги, социальные взносы и командировочные расходы.

В правительстве региона уточнили, что соответствующие суммы включают весь комплекс обязательных выплат и не предусматривают повышения окладов.

Общие параметры бюджета

Доходы бюджета Тюменской области на следующий год запланированы на уровне 253,2 миллиарда рублей, расходы — 288,8 миллиарда, что формирует дефицит в 35,6 миллиарда. Несмотря на минус, ситуация выглядит стабильнее, чем годом ранее, когда дефицит превышал 40 миллиардов рублей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Перми аренда квартир рядом с вузами достигает 55 тысяч рублей в месяц 04.11.2025 в 9:26
Где снимать, чтобы не остаться без стипендии: карта аренды для студентов Перми

Стоимость аренды жилья рядом с вузами Перми летом 2025 года варьировалась от 19 до 55 тысяч рублей. Дороже всего — у медуниверситета и фармакадемии, дешевле — у политеха.

Читать полностью » Житель Пермского края отсудил у 04.11.2025 в 8:36
Подарок обернулся судом: бракованная LADA Vesta довела до рекордной компенсации

Житель Чусового отсудил у «АВТОВАЗа» 4,7 млн рублей за неисправную LADA Vesta: суд расторг договор и обязал автопроизводителя вернуть деньги и выплатить неустойку.

Читать полностью » Бизнес Тюменской области до декабря сможет ввозить товары из Казахстана без маркировки 04.11.2025 в 7:37
Грузы без документов? В Тюменской области разрешили особый ввоз из Казахстана и Киргизии

Тюменские предприниматели смогут до 10 декабря 2025 года ввозить товары из Казахстана и Киргизии без маркировки и ЕАЭС-документов. Льгота действует по указу президента № 778.

Читать полностью » День народного единства: в Тюменской области введён запрет на продажу алкоголя 04.11.2025 в 6:46
Запрет на алкоголь в Тюменской области: кто не сможет купить, а кто всё же сможет

4 ноября в Тюменской области запретят продажу алкоголя в магазинах из-за Дня народного единства. В барах и кафе спиртное останется доступным только для употребления на месте.

Читать полностью » Тюменская область привлекла кредит на 6,3 млрд рублей для покрытия кассовых разрывов бюджета 04.11.2025 в 5:56
Долг вырастет в 6,5 раза: Тюмень взяла миллиарды в кредит — что пошло не так

Правительство Тюменской области взяло кредит на 6,3 млрд рублей из-за кассовых разрывов. При стабильном рейтинге регион готовится к росту долга до 58 млрд ради инфраструктурных проектов.

Читать полностью » Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости инфекциями в Курганской области 04.11.2025 в 4:46
Инфекции сдались: в Курганской области зафиксировано резкое снижение заболеваемости

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости в Курганской области: инфекций стало меньше на 17%, групповых вспышек кишечных заболеваний не зафиксировано.

Читать полностью » Дефицит бюджета Кургана почти удвоился и превысил миллиард рублей 04.11.2025 в 3:36
Дефицит больше миллиарда: в Кургане приняли главный бюджет с минусом

Дефицит бюджета Кургана на 2025 год превысил один миллиард рублей. Доходы выросли за счёт субсидий, но расходы увеличились ещё сильнее — на ЖКХ, образование и экономику.

Читать полностью » Курганская область признана регионом с наименьшим числом врачей скорой помощи в России 04.11.2025 в 2:26
Самый нездоровый парадокс: регион с ЗОЖ в топе оказался последним по количеству врачей скорой

Курганская область оказалась последней в России по числу врачей скорой помощи — всего 0,09 на 10 тысяч человек. Из-за нехватки кадров ожидание бригады растягивается до восьми часов.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Мобильная баня на даче заменяет классическую парилку без фундамента — Сергей Беляев
Еда
Фармакологи: мёд по утрам помогает активизировать метаболизм и работу мозга
Спорт и фитнес
Если боль после тренировки длится более 3-х суток, следует обратиться к врачу — Лиза Каллахан
Еда
Паста из авокадо с яйцом и чесноком готовится за считанные минуты
СФО
В ЯНАО новогодние подарки получат только дети в трудной жизненной ситуации
Дом
Настенная плитка помогает зонировать интерьер и защитить стены
Спорт и фитнес
Физиотерапевт Дэниел Бубнис: упражнение «вакуум» укрепляет мышцы живота и улучшает осанку
Питомцы
Экологи призвали ограничить уличное освещение для защиты ночных видов животных
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet