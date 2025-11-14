Грустить по воле врага: в Тюмени нашли способ побороть "кошмарную" картину бюджета

Депутаты Тюменской областной думы выразили недовольство докладом главы департамента финансов Михаила Таранова, который представил трехлетний проект бюджета региона. Во время обсуждения на профильном комитете парламента местные депутаты сочли оценку состояния бюджета чрезмерно пессимистичной.

Как депутаты восприняли доклад?

Алексей Салмин, один из депутатов, резко раскритиковал заявление Таранова о нехватке средств. Он заявил, что ситуация не столь критична, как было представлено в докладе:

"Все пропало, денег мало, кошмар какой. Господа, давайте посмотрим на реальное положение вещей. У нас на душу населения бюджет сейчас 190 тысяч. В Кургане — где-то около 90 тысяч. В Челябинске скорее всего чуть больше 90 тысяч. В Екатеринбурге будет 115 тысяч примерно. У нас вполне нормально", — сказал Алексей Салмин.

Поддержка коллеги

Коллега Салмина, Владимир Ковин, поддержал его позицию и добавил:

"Жить по принципам пессимизма — жить по воле врага", — отметил Владимир Ковин, подчеркнув, что негативный настрой только усложняет ситуацию.

Что ожидает бюджет региона в 2026 году?

Несмотря на разногласия в оценке, депутаты согласились с тем, что дефицит бюджета Тюменской области на 2026 год составит 35,6 миллиардов рублей. Согласно проекту, доходы области должны составить 253,2 миллиарда рублей, а расходы — 288,8 миллиардов рублей.