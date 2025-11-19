Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 17:48

Урал переходит к разбору бюджета: экспертная комиссия вскрывает ключевые статьи 2026 года

На Урале начали публичное обсуждение проекта бюджета 2026 года — спикер Бабушкина

В Законодательном собрании Свердловской области начала работу временная согласительная комиссия, которой предстоит детально рассмотреть проект бюджета на 2026-2028 годы и оценить его влияние на развитие крупных городов и малых населённых пунктов региона.

Первые выводы и позиция парламента

Комиссия начала работу после пленарного заседания, на котором губернатор представил основные подходы к бюджетной и налоговой политике. Спикер парламента Людмила Бабушкина отметила, что позиция исполнительной власти согласуется с видением депутатов, а представленный документ отражает ключевые социально-экономические приоритеты. По её словам, проект бюджета сбалансирован на этапе первого чтения и охватывает все сферы, требующие государственного участия.

"Традиционно после принятия законопроекта в первом чтении начинаем общественные слушания, на которых присутствуют представители гражданского общества", — рассказала Людмила Бабушкина, уточнив, что параметры 17 государственных программ уже представлены экспертам.

Она подчеркнула, что предварительные обсуждения с участием министерства финансов позволили избежать острых противоречий и обеспечить ясность по большинству направлений. Однако любые возникающие предложения передаются в профильные рабочие группы, которые должны проработать их на уровне конкретных механизмов и расчетов.

Общественные слушания и структура работы

Во временную согласительную комиссию вошли представители правительства региона, депутаты Заксобрания, руководители муниципальных дум, специалисты Счётной палаты, а также представители бизнеса и общественных организаций. Такой состав позволяет рассматривать вопросы бюджета с разных позиций — от муниципальных потребностей до интересов промышленного сектора. Комиссия работает на паритетных началах, обеспечивая широкий спектр мнений.

С 20 ноября анализ основных направлений бюджетной и налоговой политики продолжится в восьми рабочих группах. Такой формат, по убеждению спикера парламента, делает процесс подготовки бюджета более профессиональным и учитывающим мнение жителей области. Расширенная дискуссия должна сформировать окончательную редакцию документа, которая обеспечит выполнение стратегических задач региона до 2028 года.

