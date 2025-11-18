Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 19:59

Биробиджан ждёт большой взлёт: межведомственная группа готовит старт для первого аэропорта ЕАО

ЕАО готовится построить первый аэропорт и изменить карты Дальнего Востока

План строительства первого в Еврейской автономной области аэропорта выходит на уровень практической проработки. Об этом сообщает издание "Дальневосточное обозрение", отмечая, что вопрос развития транспортной инфраструктуры региона стал ключевой темой рабочей встречи губернатора Марии Костюк и главы Минтранса РФ Андрея Никитина.

Обсуждение инициативы и первые решения

Стороны подробно рассмотрели возможность создания международного аэропорта, который должен повысить мобильность жителей и расширить туристический потенциал области. В Минтрансе заявили о необходимости организовать межведомственную рабочую группу, которая займётся планированием основных этапов проекта.

"Рассмотрена инициатива создания международного аэропорта, что повысит мобильность жителей и туристическую привлекательность региона. Готовится "дорожная карта”, определяющая этапы оценки и сроки строительства нового аэропортового комплекса", — рассказали в пресс-службе Минтранса РФ.

Сейчас ЕАО фактически остаётся единственным регионом Дальнего Востока без собственной воздушной гавани. Жителям Биробиджана для перелётов приходится пользоваться аэропортом в Хабаровске, дорога до которого занимает более двух часов. Создание нового терминала должно решить проблему транспортной удалённости и упростить доступ к межрегиональным маршрутам.

Позиция региональных властей и развитие инфраструктуры

Мария Костюк подчёркивает, что аэропорт станет важным звеном в обновлении инфраструктуры и откроет новые возможности для внутреннего и въездного туризма. Она отметила, что строительство воздушного узла — давняя инициатива региона, к которой сейчас удалось перейти с уровня обсуждений к согласованным действиям. В своем Telegram-канале губернатор писала, что создание аэропорта позволит "качественно улучшить транспортную инфраструктуру автономии" и станет основой для будущего экономического роста.

Кроме темы аэропорта на встрече обсуждались и другие направления развития дорожного хозяйства. В 2026 году регион получит 700 млн рублей из федерального бюджета на приведение дорог в нормативное состояние. Это позволит продолжить модернизацию магистралей, от которых зависит связность всех населённых пунктов области.

Стратегические проекты и значение для туризма

Отдельное внимание уделено реконструкции трассы Биракан — Кульдур протяжённостью 25,8 километра. В Минтрансе объяснили, что дорога ведёт к курортно-санаторной зоне, играющей важную роль в развитии внутреннего туризма. Её модернизация должна увеличить транспортную доступность и создать условия для дополнительного потока путешественников.

Таким образом, проект строительства первого аэропорта дополняет более масштабную стратегию развития региона, включающую обновление дорог, повышение транспортной связанности и привлечение инвестиций. Работа межведомственной группы и создание дорожной карты обозначат чёткие сроки и этапы реализации задуманного.

