В Крыму создали технологию быстрого заживления кожи: регенерация ускоряется в разы

Учёные Крымского федерального университета представили новую технологию, способную ускорять заживление ран и повышать эластичность кожи, об этом сообщает пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского. Разработка создавалась в рамках программы "Приоритет-2030" и уже рассматривается как перспективный инструмент для регенеративной медицины и косметологии.

Механизм технологии и роль генетического таргетирования

Основой исследования стали антисмысловые олигонуклеотиды — короткие фрагменты ДНК, способные блокировать определённые гены. Ученые выбрали ген, отвечающий за синтез простагландина E2, поскольку высокая концентрация этого вещества усиливает воспаление и замедляет восстановление тканей. При его подавлении фибробласты активнее делятся и синтезируют коллаген, который служит структурной основой для заживления кожи.

Младший научный сотрудник инжинирингового центра "Генетические и клеточные биотехнологии" Ксения Юрченко подчёркивает точечность действия метода.

"Применение антисмысловых олигонуклеотидов, нацеленных на ген простагландина E2 (PGE2), открывает новые горизонты для усиления регенеративного потенциала… метод действует только на нужные клетки, не затрагивая остальные, что снижает риск появления побочных эффектов", — отметила Ксения Юрченко.

Такой подход обеспечивает безопасность и позволяет добиться направленного терапевтического эффекта.

Биопечать "заплаток" и клеточная терапия

Технология может применяться двумя способами. Первый — создание конструкций на основе 3D-печати. Исследователи получают биоптат кожи, культивируют клетки и обрабатывают их олигонуклеотидом, после чего формируют гидрогелевую структуру, которая служит "заплаткой" для раны.

По словам Ксении Юрченко, подобная конструкция ускоряет заживление и снижает воспаление благодаря усиленному синтезу коллагена. Мягкость материала и биосовместимость структуры позволяют применять метод для восстановления повреждённых участков кожи при различных клинических сценариях.

Потенциал для эстетической медицины

Второй вариант применения — инъекционный. Обработанные фибробласты вводятся в кожу, например лица, где они стимулируют выработку коллагена, повышают плотность тканей и улучшают их упругость. Такой подход формирует основу для появления новых процедур в косметологии с долгосрочным регенеративным эффектом.

Исследователи подчёркивают, что технология объединяет клеточную терапию и молекулярную генетику, что позволяет воздействовать не только на внешний вид кожи, но и на фундаментальные процессы её восстановления.