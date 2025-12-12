250 лет жизни — не предел: в теле некоторых животных работает чуждая нам версия возраста

Может ли природа подсказать человеку путь к долгой и активной жизни. Учёные всё чаще смотрят на старение не как на неизбежность, а как на процесс, которым можно управлять. Именно так сформировалась философия Института регенеративной медицины в Коста-Рике. Об этом сообщает Science Times.

От хирургии к идее долголетия

Более 15 лет назад доктор Виктор Урзола завершил обучение в Европе по специальности "пластическая хирургия и микрохирургия", а затем прошёл стажировку в Медицинском центре Университета Хакенсак в Нью-Джерси. Ещё до переезда в США он изучал инновационные методики омоложения и восстановления тканей, включая технику "подвешивания шейного шва", разработанную доктором Винсентом Джампапа.

"Я понял, что должен найти Винсента и освоить его метод", — вспоминает доктор Урзола.

Их знакомство быстро переросло в профессиональное партнёрство. Общие интересы в области регенеративной медицины и желание выйти за пределы классической хирургии стали основой будущего проекта.

Институт регенеративной медицины в Коста-Рике

Со временем врачи основали Институт регенеративной медицины (RMI) в Сан-Хосе. Доктор Джампапа, известный как первый хирург в США, транслировавший операцию в прямом эфире, и доктор Урзола сделали ставку на комплексный подход к старению. Учреждение получило лицензию Министерства здравоохранения Коста-Рики и сосредоточилось на изучении клеточного старения.

Институт остаётся единственным в стране центром стволовых клеток, который официально рассматривает старение как медицинскую задачу.

Старение без универсальных решений

Генеральный директор RMI доктор Федерико Угальде подчёркивает, что успех института связан с отказом от шаблонных методик.

"Мы рассматриваем старение как болезнь и не ограничиваемся одним подходом", — говорит генеральный директор RMI доктор Федерико Угальде.

По его словам, сочетание разных методов позволяет точнее воздействовать на причины возрастных изменений, а не только на их проявления.

"Именно мультимодальный подход делает нас уникальными", — добавляет он.

Почему симптоматического лечения недостаточно

Основатели RMI исходили из того, что большинство возрастных проблем у людей схожи. Снижается мышечная масса, ослабевает иммунитет, ухудшаются когнитивные функции. При этом стандартная медицина часто предлагает медикаменты, направленные лишь на контроль симптомов.

"Мы решили работать не с отдельными проявлениями, а с самим процессом старения", — отмечает доктор Джампапа.

Такой подход стал отправной точкой для поиска биологических механизмов, которые позволяют организму дольше сохранять функциональность.

Долгоживущие животные как модель

В поисках ответов специалисты RMI изучили животных с исключительной продолжительностью жизни. Одним из ключевых примеров стала гренландская акула, способная жить до 250 лет. Анализ охватывал устойчивость ДНК, особенности генома и способность тканей к восстановлению.

Главным объединяющим фактором оказалось состояние стволовых клеток и их роль в регенерации. Аналогичные наблюдения учёные делают и при изучении того, как долголетие распределяется между самцами и самками у разных видов.

"Их долголетие напрямую связано с качеством и активностью стволовых клеток", — объясняет доктор Джампапа.

Биомимикрия и клеточная терапия

На основе этих наблюдений в RMI сформировали концепцию, согласно которой улучшение работы клеток влияет на весь организм. В фокусе оказались терапия стволовыми клетками, элементы клеточного перепрограммирования и генной инженерии.

"Сочетание этих технологий может продлить активную и здоровую жизнь", — отмечает доктор Джампапа.

Доктор Урзола подчёркивает, что институт делает ставку на долгосрочное планирование.

"Мы занимаемся сбором, хранением и эффективным использованием собственных стволовых клеток человека", — говорит доктор Урзола.

Он отмечает, что команда опирается на биомимикрию — изучение природных механизмов с последующим воспроизведением их в медицине.

"Мы используем знания, которые уже продемонстрировала природа", — добавляет он.

Подобный взгляд перекликается с тем, как в биологии изучают процессы старения у животных, чтобы понять фундаментальные механизмы износа организма.

Регуляторные сложности и практические результаты

Получение разрешений Министерства здравоохранения стало серьёзным испытанием, поскольку предложенный подход выходил за рамки привычных схем лечения. Тем не менее институту удалось пройти этот путь.

На сегодняшний день через программы RMI прошло более 1200 пациентов.

"Мы видим не только клинические результаты, но и высокую удовлетворённость пациентов", — говорит доктор Урзола.

Доктор Джампапа подчёркивает роль партнёрства в развитии института.

"Без совместной работы мы не смогли бы создать центр такого уровня", — признаёт он.

Сравнение традиционной медицины и регенеративного подхода

Традиционная медицина при возрастных изменениях в основном использует лекарственные препараты для контроля симптомов. Регенеративный подход ориентирован на восстановление функций организма за счёт работы с клеточными механизмами и профилактику возрастных нарушений.

Популярные вопросы о регенеративной медицине и долголетии

Сколько стоит программа долголетия?

Цена формируется индивидуально и зависит от диагностики и выбранных процедур.

Что эффективнее — лекарства или регенеративный подход?

Медикаменты важны, но регенеративная медицина направлена на восстановление и профилактику.