Как вернуть билет и не ждать месяцами: советы юристов для путешественников

Отмена или перенос рейса — стресс для любого пассажира. Иногда авиакомпания сдвигает вылет из-за технических сбоев, погодных условий или проблем с аэропортом. А бывает, что человек сам вынужден отказаться от полета — заболел, изменились планы или не устраивает новый график. Разбираемся, в каких случаях можно вернуть деньги за авиабилет и как правильно оформить возврат.

Когда авиакомпания обязана вернуть деньги

Основания для возврата прописаны в Воздушном кодексе РФ и правилах воздушных перевозок. Рассмотрим самые частые ситуации.

1. Рейс отменен по вине перевозчика

Если самолет не вылетел из-за отсутствия борта, поломки, нехватки экипажа или сбоя расписания, авиакомпания обязана вернуть всю сумму. Исключение — если перевозчик предлагает альтернативный рейс, и пассажира устраивают новые условия.

2. Форс-мажор или запрет на полеты

К непредвиденным обстоятельствам относят стихийные бедствия, ураганы, сильные туманы, запреты со стороны властей (например, план «Ковер»). В таких случаях деньги возвращаются в полном объеме, независимо от тарифа.

3. Проблемы на стороне аэропорта

Иногда рейсы отменяют из-за неисправностей в аэропорту, нехватки стояночных мест или задержек обслуживания. Такие случаи редки, но пассажир вправе потребовать возврат стоимости билета.

4. Болезнь пассажира

Если до окончания регистрации уведомить авиакомпанию о невозможности вылета и затем предоставить закрытый больничный лист, деньги вернут — полностью или частично, в зависимости от тарифа.

5. Смерть близкого родственника

К категории близких относятся родители, супруги, дети, братья, сестры, бабушки и дедушки. Для возврата нужны свидетельство о смерти и документ, подтверждающий родство. Сообщить об отказе от полета нужно до конца регистрации.

6. Возвратный тариф

У большинства авиакомпаний есть два типа билетов: возвратные и невозвратные. Возвратные стоят дороже, но позволяют получить деньги обратно даже без веских причин — за вычетом сборов.

Возврат билета, купленного через интернет

Сегодня большинство авиабилетов приобретаются через агрегаторы — сервисы вроде Aviasales, Tutu, Ozon.Travel, «Яндекс Путешествия», «Купибилет». Процедура возврата у всех сайтов похожа.

Как действовать

Зайдите в раздел «Мои заказы» или «Покупки». Найдите нужный рейс и нажмите кнопку «Вернуть билет». Укажите причину возврата. Сервис автоматически передаст запрос авиакомпании. Чтобы избежать путаницы, самостоятельно уведомите перевозчика о том, что не полетите. Сделать это нужно до конца регистрации. Деньги возвращаются в течение 30 дней при оплате картой, а через СБП — быстрее, обычно за 2–3 дня.

Совет: сохраняйте все письма, чеки и скриншоты с сайтов. Если дело дойдет до спора, это будет вашим доказательством в суде.

Возврат невозвратных билетов

Даже если билет куплен по невозвратному тарифу, есть четыре случая, когда деньги можно вернуть полностью:

болезнь пассажира;

смерть близкого родственника;

отмена рейса по вине аэропорта;

форс-мажор (буря, гроза, запрет на полеты).

Пошаговая инструкция

Уведомите авиакомпанию. Сделайте это сразу после того, как стало известно, что вы не полетите. Иногда рейс не отменяют, а переносят — и вы всё ещё числитесь пассажиром. Подайте заявление на возврат. Это можно сделать: через личный кабинет авиакомпании;

по телефону горячей линии;

лично в кассе.

Если ответа нет, направьте письменную претензию заказным письмом с уведомлением о вручении. Приложите документы: копию билета, паспорта, справки о болезни или свидетельства о смерти. Ждите решение. Обычно обращение рассматривают до 30 дней, после чего деньги возвращаются в течение месяца. При покупке в кассе сумма возвращается сразу.

Если ни одна из указанных причин не подходит, вернуть деньги за невозвратный билет нельзя — но иногда можно оформить обмен за дополнительную плату.

Сравнение: возврат по разным причинам

Причина Кто виноват Компенсация Отмена рейса авиакомпанией Перевозчик 100% стоимости билета Непогода, запрет полетов Форс-мажор 100% стоимости Проблемы аэропорта Аэропорт 100% стоимости Болезнь пассажира Пассажир, но с документами Полная сумма Смерть родственника Не зависит от пассажира Полная сумма Невозвратный тариф без причины Пассажир Без компенсации

Советы шаг за шагом

Всегда сохраняйте подтверждение покупки и маршрут-квитанцию. Следите за уведомлениями авиакомпании. Часто отмены приходят на почту или в приложение. Не ждите окончания регистрации. Отказ от полета нужно подтвердить заранее. Фиксируйте обращение письменно. Даже если звоните в поддержку, продублируйте сообщение через электронную почту. Не поддавайтесь панике. Возврат занимает время, но процедура прописана в законе.

А что если авиакомпания не отвечает?

Если прошло более 30 дней и ответа нет, можно обратиться:

в Росавиацию с жалобой на перевозчика;

с жалобой на перевозчика; в Роспотребнадзор (если нарушены права потребителя);

(если нарушены права потребителя); в суд, приложив доказательства обращений.

Часто после получения официального письма авиакомпания решает вопрос быстрее, чтобы избежать штрафов.

Плюсы и минусы покупки через агрегаторы

Плюсы Минусы Удобное сравнение цен и рейсов Возврат проходит дольше Возможность выбрать разные авиакомпании Ответственность делится между агрегатором и перевозчиком Упрощенная онлайн-процедура Служба поддержки часто работает по шаблону

FAQ

Можно ли вернуть билет, если я просто передумал лететь?

Да, но только если тариф возвратный. При невозвратном тарифе деньги не возвращаются.

Когда поступят средства после возврата?

В среднем — от 3 до 30 дней. Через СБП — быстрее, при оплате картой — дольше.

Можно ли вернуть билет другого пассажира?

Да, если вы — плательщик или у вас есть доверенность на возврат.

Что делать, если рейс отменили ночью или в выходной?

Уведомите авиакомпанию через онлайн-кабинет или почту, чтобы зафиксировать обращение по времени.