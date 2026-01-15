Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Напитки
© freepik.com is licensed under Public domain
Артём Соколов Опубликована сегодня в 9:17

Вода побеждает кофе и газировку: 5 напитков без сахара, которые бодрят вкусом

Несладкую газировку рекомендуют делать со вкусом огурца и пряностей — Tasting Table

Иногда усталость и "туман" в голове подталкивают к кофе или сладкой газировке, хотя организму в этот момент чаще всего нужно другое. Достаточно слегка не добрать жидкости — и привычные дела начинают даваться тяжелее, даже если это не сразу заметно. Хорошая новость в том, что сделать воду привлекательнее можно без кофеина и сахара, причём вкусно. Об этом сообщает Tasting Table.

"Вода — первое лекарство", — говорится в распространённом высказывании из традиций коренных народов и народной медицины.

Почему стоит искать замену сладким и бодрящим напиткам

Обычная вода многим кажется "ненаградной" по ощущениям, поэтому рука тянется к кофе, соку или лимонаду. Сладкие напитки быстро повышают уровень сахара в крови, потому что в них нет клетчатки, жира и белка, которые замедляли бы усвоение, а затем часто следует спад и новая тяга к сладкому. Параллельно страдают зубы: кислота и сахар делают такую привычку менее безобидной, чем кажется. С кофеином другая история: по данным исследований, период полувыведения может растягиваться до 10 часов, поэтому чашка после обеда иногда "догоняет" уже вечером.

Пять освежающих вариантов без кофеина и сахара

Травяной айс-ти

Травяные настои — самый простой способ добавить воде характер. Мята даёт охлаждающий эффект, гибискус — кислинку и яркий цвет, ромашка остаётся мягкой и спокойной даже со льдом, а крапива напоминает травянистую минералику. Заваривайте чуть крепче, чем для горячего напитка, полностью охлаждайте и держите кувшин в холодильнике — так проще тянуться к нему в течение дня.

Несладкая газировка со "взрослыми" вкусами

Если хочется пузырьков, необязательно выбирать сладкие цитрусовые вкусы. Огурец с парой раздавленных перчинок напоминает спа-воду, лавровый лист или розмарин добавляют глубину, а немного оливкового рассола и сельдерейные листья превращают напиток в солоноватый, бодрящий микс. Газирование само по себе ощущается "энергичным", поэтому такая вода может казаться более освежающей, чем обычная.

Шрабы

Шраб — это "питьевой уксус" на фруктах, который придумали как способ сохранить урожай до холодильников. Обычно рецепты включают сахар, но его можно не добавлять или свести к минимуму, контролируя итоговую сладость. Достаточно развести 1-2 чайные ложки в стакане льда или газированной воды, чтобы получить терпкий, жаждоутоляющий вкус.

Свекольный квас

Квас на свёкле, соли и воде — старинный ферментированный напиток из Восточной Европы. Он получается кислым, землистым и слегка солоноватым, иногда с натуральной "живой" газированностью. Лучше воспринимать его как концентрат: добавьте 1-2 небольших шота в холодную или игристую воду — особенно приятно после тренировки или в жару.

Биттеры в воде со льдом

Биттеры изначально создавались как лекарственные настойки на травах, корнях и специях и используются буквально по каплям. В воде они работают как приправа: пара "дешей" добавляет аромат, структуру и делает вкус сложнее без сахара. Алкоголя при таком количестве практически не ощущается, а горечь помогает, когда сладость уже надоела.

Чем разнообразнее ваша "водная" рутина, тем легче поддерживать гидратацию без стимуляторов и лишнего сахара. Эти варианты можно чередовать по настроению: один день — травяной айс-ти, другой — пикантная газировка или шраб. В итоге напиток остаётся лёгким, а привычка пить в течение дня формируется сама собой.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

