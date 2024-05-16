Подавляющее большинство в парламенте Молдовы на пленарном заседании в четверг утвердило решение о том, что референдум относительно присоединения республики к ЕС пройдет 20 октября, сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу.



Президент Молдовы Майя Санду в декабре прошлого года заявила о своем намерении выдвинуться на второй срок. Кроме того, она высказала идею о проведении референдума в парламенте, чтобы жители могли выразить свое мнение относительно присоединения республики к Европейскому союзу.



Конституционный суд Молдовы 16 апреля одобрил изменения в конституцию, касающиеся евроинтеграции и проведения соответствующего референдума. Народное голосование планируется осенью в один день с выборами президента.



"Решение было принято голосами 56 депутатов. Дата референдума назначена на 20 октября", — сообщил Гросу после голосования. Оппозиция настаивала на исключении этого вопроса из повестки дня, отметив, что в обществе нет единого мнения по поводу референдума.



Представители блока коммунистов и социалистов также выразили мнение, что проведение референдума преждевременно, поскольку страна еще не начала переговоры с ЕС относительно присоединения. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о начале переговоров о будущем членстве в Евросоюзе для Украины и Молдовы. В июне 2022 года ЕС присвоил статус стран-кандидатов Украине и Молдове, установив некоторые жесткие условия для официального начала переговоров по вступлению. ЕС неоднократно отмечал, что такое решение было в значительной степени символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.



Статус кандидата в ЕС и начало переговоров не означает автоматического вступления страны в Евросоюз, это лишь начало длительного процесса вступления. Турция является кандидатом с 1999 года и с 2005 года ведет переговоры о членстве с ЕС, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году и заняло 10 лет.

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