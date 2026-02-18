Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 5:06

Алкоголь оказался связан с раком — один простой шаг реально сокращает выпитое

Многие задумываются о том, как сократить потребление алкоголя, но не всегда понимают, с чего начать. Учёные выяснили, что существует простой и действенный подход, способный реально повлиять на привычки. Речь идёт о сочетании информации о рисках и конкретного практического шага. Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Addictive Behaviors.

Почему одних предупреждений недостаточно

В работе, охватившей почти 8 000 человек, исследователи анализировали, какие сообщения действительно побуждают людей пить меньше. Участники проходили три опроса: первый заполнили 7 995 человек, через три недели повторный — 4 588, а финальный этап спустя ещё три недели завершили 2 687 респондентов.

Добровольцев разделили на группы и показывали им разные информационные материалы о вреде алкоголя. Наиболее заметный эффект продемонстрировала комбинация телевизионной рекламы, связывающей алкоголь с повышенным риском рака, и рекомендации вести подсчёт каждого выпитого напитка.

Именно эта стратегия оказалась единственной, при которой участники статистически значимо сократили потребление алкоголя в течение шести недель. Другие подходы — например, совет выбрать один тип напитка и придерживаться его — стимулировали намерение сократить употребление, но не давали сопоставимого результата.

Информация плюс действие

Авторы подчёркивают: знание о вреде само по себе редко меняет поведение. Важно дополнить его конкретным инструментом контроля.

"Говорить людям о том, что алкоголь вызывает рак, — это лишь часть решения; мы также должны дать им способы принять меры для снижения риска", — объяснила экономист и потребительский психолог Симона Петтигрю из Института глобального здравоохранения Джорджа в Австралии, когда были объявлены результаты.

По словам исследовательницы, многие до сих пор не осознают, что алкоголь относится к канцерогенам.

"Многие люди не знают, что алкоголь является канцерогеном. Это важная информация, к которой должны иметь доступ любителям алкоголя, — сказал Петтигрю. — Мы обнаружили, что сочетание информации об алкоголе и раке с определённым практическим действием — подсчётом напитков — приводит к снижению количества употребляемого алкоголя".

Подсчёт выпитого помогает сделать потребление более осознанным и наглядным, снижая вероятность "незаметного" превышения привычной нормы.

Контекст и ограничения

Чрезмерное употребление алкоголя связано не только с онкологическими рисками. Оно ассоциируется с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами пищеварения, повышенным риском деменции и преждевременной смертностью. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 7% преждевременных смертей в мире связаны с употреблением алкоголя.

Участники исследования были подобраны так, чтобы представлять широкий демографический спектр австралийской аудитории, употребляющей алкоголь. Это означает, что результаты нельзя автоматически переносить на все страны, однако сама идея сочетания информирования и простого поведенческого инструмента выглядит универсальной.

Авторы подчёркивают, что ресурсы для кампаний по снижению вреда ограничены, поэтому особенно важно понимать, какие сообщения работают лучше всего. В конечном счёте решение остаётся за человеком, но прозрачный учёт напитков может стать первым шагом к более ответственному выбору.

