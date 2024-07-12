Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании столицы государства стать одним из членов постоянно действующей межправительственной международной организации ШОС. Об этом информировал турецкий новостной канал TRT Haber.
По словам турецкого политика и государственного деятеля, Турция желает стать не просто наблюдателем, а одним из полноценных членов ШОС. По его мнению, государство в Западной Азии и в Южной Европе должно попасть в Шанхайскую организацию сотрудничества. Он также сообщил, что вопрос о вступлении в организацию уже был поднят во время международной встречи глав государств ШОС, которая проходила в столице Республики Казахстан — Астане. Об этом он спросил главу РФ Владимира Путина, а также президента Казахстана Касым-Жомартова Кемелевича Токаева. Как сообщается, президент Турции обратился к ним за поддержкой.
Министр иностранных дел Турции, экс-глава турецкой службы безопасности Хакан Фидан сообщил на прошлой неделе о желании государства получить членство в межгосударственном объединении, союзе девяти государств БРИКС. Известно, что он побывал на встрече БРИКС+ в Новгороде, расположенном в Северо-Западном федеральном округе России. В ходе мероприятия Хакан Фидан сообщил, что столица Турции заметила важность этой организации.
Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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