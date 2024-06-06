На телепрограмме "МАЛАХОВ" на канале «Россия 1» известная российская певица Ольга Орлова предложила занести супруга Анастасии Заворотнюк фигуриста Петра Чернышева в Красную книгу.

Орлова считает, что доброта и бескорыстие Петра должны быт ьвписаны в историю. В тяжелые моменты болезни своей супруги Пётр всегда был рядом. Он всегда был готов оказать поддержку и выразить заботу Анастасии.

Ольаг Орлова также выразила благодарность ее агенту Анастасии - Марине и фигуристке Татьяна Навка, которая оказала очень важную финансовую поддержку.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2023 года в результате тяжелого заболевания - рака головного мозга. В августе 2019 она перестала выступать на театральной сцете, а в конце года прошла дорогостоящее лечение.

Заворотнюк похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Артистка упокоилась рядом с могилами народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко. Вдовец артистки встал на колени и бросил несколько горстей земли на гроб. После этого он встал и заплакал.

Фото: АГН Москва