Чуть не попал в тюрьму за сбор краснокнижных ягод — рассказываю, как избежать наказания

Сбор краснокнижных ягод, таких как костяника или княженика, может привести к суровым юридическим последствиям, вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет. О том, как строго закон регулирует этот вопрос, рассказал Сергей Колунов, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, член партии "Единая Россия". Он напомнил, что Лесной кодекс запрещает сбор редких растений, в том числе ягод, занесенных в Красную книгу России.

Наказания за сбор краснокнижных ягод и грибов

Согласно действующему законодательству, за сбор краснокнижных ягод, таких как костяника и княженика, нарушителю грозит штраф, а в некоторых случаях и лишение свободы. Так, в зависимости от тяжести нарушения, могут быть назначены исправительные работы или принудительные работы продолжительностью до двух лет. В худшем случае, если нарушения будут признаны серьезными, нарушителю могут вынести приговор с лишением свободы на срок до четырех лет, а также наложить штраф в размере до 1 миллиона рублей.

Кроме того, закон устанавливает строгие ограничения на сбор ягод, не занесенных в Красную книгу, в таких природоохранных зонах, как национальные парки и заповедники. На территории таких охраняемых природных объектов сбор любых растений, включая ягоды, является нарушением, что может повлечь за собой крупные штрафы и даже тюремные сроки.

Таблица 1. Наказания за сбор краснокнижных ягод и грибов

Вид растения или гриба Наказание Сбор краснокнижных ягод (например, костяника, княженика) Штраф до 1 млн рублей, исправительные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет, лишение свободы до 4 лет Сбор краснокнижных грибов Штраф до 1 млн рублей, принудительные работы до 4 лет, лишение свободы до 4 лет Сбор обычных ягод в заповедниках и национальных парках Штраф до 1 млн рублей

Вершина ответственности — сбор краснокнижных грибов

Помимо ягод, Лесной кодекс также охватывает сбор краснокнижных грибов. В этот список входят 41 вид грибов, среди которых такие опасные и редкие виды, как мухомор крошащийся, паутинник душистый, трюфель летний, вешенка небродийская и другие. Сбор таких грибов, как и ягод, карается штрафами и принудительными работами, с возможностью тюремного заключения. В случае серьезных нарушений, например, если грибы были собраны с умыслом или проданы группой лиц, нарушителю грозит штраф до 3 миллионов рублей и лишение свободы сроком до 9 лет.

Таблица 2. Штрафы и наказания за сбор и продажу краснокнижных грибов

Вид действия Наказание Сбор краснокнижных грибов (например, мухомор крошащийся, трюфель летний) Штраф до 1 млн рублей, принудительные работы до 4 лет, лишение свободы до 4 лет Случайный сбор краснокнижных грибов Штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей Продажа краснокнижных грибов группой лиц Штраф до 3 млн рублей, лишение свободы до 9 лет Продажа с умыслом, размещение фото/видео в соцсетях Лишение свободы до 6 лет, штраф до 2 млн рублей

Штрафы и ответственность за случайный сбор

Для тех, кто случайно собрал краснокнижные грибы или ягоды, предусмотрены менее жесткие наказания. В этом случае размер штрафа составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей. Однако если сбор был совершён с умыслом, а в соцсетях были размещены фотографии или видео с добычей запрещённых растений, штраф может увеличиться, а наказание за нарушение может включать до шести лет лишения свободы и штраф до 2 миллионов рублей.

Таблица 3. Штрафы за случайный сбор краснокнижных растений

Вид действия Наказание Случайный сбор краснокнижных грибов или ягод Штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей Продажа или распространение в соцсетях Штраф до 2 млн рублей, лишение свободы до 6 лет

Риски и сложности для любителей "тихой охоты"

Нововведения, вступившие в силу в октябре 2023 года, регулируют не только сбор, но и такие действия, как хранение, транспортировка, реклама и продажа редких растений и грибов, занесенных в Красную книгу. По мнению председателя Русского микологического общества, Михаила Вишневского, последствия могут быть весьма серьезными, поскольку далеко не все граждане могут отличить редкие виды грибов от их более распространённых аналогов. Это особенно сложно в случаях, когда виды грибов или ягод, схожие по внешнему виду, являются частью Красной книги.

Вишневский отметил, что в некоторых регионах России в Красные книги заносят даже распространённые грибы, такие как белые грибы, подосиновики и подберезовики. Это ставит перед любителями "тихой охоты" задачу тщательно проверять, какие виды грибов или ягод можно собирать в их регионе, и не забывать брать с собой региональную Красную книгу при выходе в лес.

Подведение итогов

Запрещенный сбор краснокнижных ягод и грибов может повлечь серьёзные последствия, включая штрафы и лишение свободы. Важно, чтобы любители природы понимали, как отличить редкие виды от обычных, и соблюдали правила, чтобы избежать неприятных последствий. Законодательство в этой сфере становится всё более строгим, и нарушения, даже если они случаются случайно, могут обернуться значительными штрафами и сроками заключения.