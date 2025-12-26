На дороге можно, по документам нельзя: где красные поворотники превращаются в проблему

Красные огни задних поворотников на автомобилях давно вызывают споры среди водителей. Для одних это непривычная деталь, для других — повод усомниться в законности эксплуатации машины. Особенно часто такие вопросы возникают у тех, кто присматривается к автомобилям, ввезённым из-за рубежа. Ситуация кажется простой лишь на первый взгляд, но на практике в ней хватает нюансов. Об этом рассказал дзен-канал "РуДороги".

Почему у машин бывают красные поворотники

Различия в цвете задних указателей поворота — результат разных технических стандартов, принятых в мире. В Европе и России действуют нормы ЕЭК ООН, где чётко прописано: поворотники сзади должны быть жёлтыми или оранжевыми. В США исторически сложился иной подход — там долгое время допускалось использование красных огней одновременно и для стоп-сигналов, и для указателей поворота. Это упрощало конструкцию фонарей и снижало стоимость производства.

После 2022 года российский рынок столкнулся с резким сокращением официальных поставок автомобилей из Европы. В ответ на это вырос объём параллельного имппорта, и одним из ключевых направлений стала Южная Корея. Важно учитывать, что корейские стандарты во многом близки к американским и также разрешают красные задние указатели поворота. Именно поэтому автомобили с такой световой схемой всё чаще появляются на дорогах, а владельцы сталкиваются с вопросами о соответствии требованиям безопасности и нормам, по которым американские авто не проходят техосмотр из-за цвета фар.

Как на это смотрят ПДД

При проверке автомобиля на дороге инспектор ориентируется на "Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации", которые являются приложением к ПДД. В них перечислены допустимые цвета световых приборов.

Согласно документу, спереди разрешены только белый, жёлтый и оранжевый цвета. Сзади допускаются красный, жёлтый и оранжевый, а белый возможен лишь для фонаря заднего хода и подсветки номера. При этом прямого требования о том, что задний указатель поворота обязан быть исключительно жёлтым, в ПДД нет. Формально красный цвет попадает в перечень допустимых.

Из этого следует, что оснований для штрафа за сам факт наличия красных поворотников у инспектора нет, так как речь идёт о конструктивной особенности, а не о неисправности.

Где возникает основная проблема

Сложности начинаются, когда дело доходит до технического осмотра. Здесь уже применяется другой документ — Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011). В его приложениях чётко указано: задние указатели поворота должны быть жёлтого цвета, без альтернативных вариантов.

Этот регламент обязателен для производителей, импортеров и операторов техосмотра. Именно на его основе принимается решение о выдаче диагностической карты. Аналогичные сложности возникают и при других изменениях светотехники, например при незаконной установке светодиодных фар, когда формально исправный автомобиль не соответствует установленным требованиям.

Отсюда вытекает цепочка последствий. Без диагностической карты невозможно оформить полис ОСАГО, а эксплуатация автомобиля без страховки запрещена. Водитель оказывается в ситуации, когда ездить по дороге можно, но оформление документов превращается в проблему.

Практика и человеческий фактор

В реальной жизни многое зависит от конкретных обстоятельств. На дороге инспекторы, как правило, узнают автомобили американского и корейского рынка по внешним признакам и не считают нужным заострять внимание на цвете поворотников. Риск штрафа в таких случаях минимален.

С техосмотром ситуация менее однозначная. Одни операторы строго следуют регламенту и отказывают без обсуждений. Другие могут закрыть глаза на несоответствие, особенно если автомобиль технически исправен и проходит проверку не в рамках первичной регистрации.