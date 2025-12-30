Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Эйлат, Израиль
Эйлат, Израиль
© commons.wikimedia.org by Oyoyoy is licensed under CC BY-SA 3.0
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 2:51

Пляжи есть, толп нет, виза не нужна: направление для отдыха, которое тихо обходит конкурентов

Зимой в Эйлате держится комфортная температура около +20 °C — турагенты

Эйлат редко оказывается в первых строках списков популярных направлений, но именно это делает его особенно притягательным. Курорт на берегу Красного моря умеет удивлять сочетанием природы, климата и ритма жизни. Здесь легко совместить спокойный отдых с насыщенной программой и поездками по стране. Об этом сообщает сайт "О! Блог".

Почему Эйлат стоит включить в маршрут

Израиль остаётся одним из немногих направлений, куда россияне могут приехать без визы на срок до 90 дней в течение полугода — достаточно оформить электронное разрешение ETA-IL. Для многих путешественников это серьёзный аргумент в пользу поездки на фоне того, что выездной туризм россиян в последние годы демонстрирует устойчивый рост.

Дополнительный плюс — почти полное отсутствие языкового барьера. Русская речь в Эйлате звучит часто: её можно услышать в отелях, магазинах и ресторанах, что делает отдых комфортным даже для тех, кто не уверен в своём английском.

Зимой курорт особенно приятен: в декабре и январе температура держится около +20 °C. Купание подойдёт не всем, зато погода идеальна для прогулок, экскурсий и шопинга — в Эйлате нет НДС, а значит, многие покупки обходятся заметно дешевле.

Компактные размеры страны позволяют легко расширить маршрут. За пару часов можно доехать до кратера Рамон, а дорога в Иерусалим займёт около 4,5 часа. Экскурсии с выездом ранним утром помогают увидеть главные святыни за один день.

Как добраться до курорта

Прямые рейсы из Москвы в Тель-Авив выполняют El Al и Red Wings, вылет — из Домодедово. Полёт занимает около пяти часов, а стоимость билетов у российских перевозчиков, как правило, ниже. Помимо столицы, рейсы доступны из Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара и Минеральных Вод.

Из Тель-Авива до Эйлата чаще всего едут на автомобиле или трансфере — путь через пустыню занимает около 4,5 часа. По дороге удобно заехать на Мёртвое море, чтобы искупаться в самой солёной воде на планете или попробовать каякинг.

Альтернатива — внутренний перелёт: самолёт доставит в Эйлат примерно за 30 минут, а билет стоит около 3000 рублей. С февраля 2026 года Red Wings планирует запустить прямые рейсы из Москвы в Эйлат с технической посадкой в Сочи. Аэропорт Рамон расположен всего в 15 минутах езды от города.

Где остановиться в Эйлате

Курорт предлагает большой выбор гостиниц — от бутик-отелей до крупных сетей, и многие из них расположены у моря. Такой формат хорошо вписывается в концепцию курортов для спокойного отдыха, где важны климат, инфраструктура и атмосфера.

Dan Eilat — пятизвёздочный отель с собственным пляжем, несколькими бассейнами и развитой инфраструктурой для семей и пар. Здесь работают спа-центр, рестораны и детские зоны, а номера отличаются просторными планировками и современным дизайном.

Queen of Sheba подойдёт тем, кто ищет более спокойный формат отдыха. В отеле есть семейные номера с кухней, рядом расположен парк аттракционов, а альтернативой пляжу служит большой бассейн.

Leonardo Plaza — удачный вариант в категории "четыре звезды": удобное расположение, просторные номера и близость к основным достопримечательностям.

King Solomon ориентирован на отдых с детьми: водный комплекс, игровые зоны и насыщенная вечерняя программа делают его популярным у семей.

Neve Eilat после реновации предлагает современный формат размещения в новом центре города, а некоторые люксы оснащены собственными мини-бассейнами на балконах.

Чем заняться помимо пляжа

Одно из самых необычных мест курорта — "Дельфиний риф", где афалины живут в естественной среде и свободно подплывают к гостям. Здесь можно заняться снорклингом или дайвингом под наблюдением инструкторов, а также провести день на оборудованном пляже.

Любителям активного отдыха подойдут джип-туры по пустыне недалеко от границы с Египтом. Поездка проходит по бездорожью и завершается встречей заката среди скал.

Для тех, кто ищет развлечения в городе, открыт крытый парк Top 94 со скалодромом, тиром и картингом.

Пейзажи долины Тимна часто сравнивают с марсианскими: причудливые скалы, красный песок и огромные пространства делают это место одной из самых впечатляющих природных локаций рядом с Эйлатом.

По пятницам вечером пляжи наполняются особой атмосферой Шаббата: музыка, общение и закаты у моря становятся частью местной традиции.

Отдельного внимания заслуживает подводная обсерватория, где через панорамные стёкла можно наблюдать за жизнью Красного моря, не погружаясь с аквалангом.

Где поесть и что привезти

В Эйлате легко найти рестораны на любой вкус — от средиземноморской кухни до японской и итальянской. Заведения на берегу моря особенно популярны вечером, когда ужин сопровождается видом на закат.

В качестве сувениров чаще всего выбирают изделия из эйлатского камня, финики, хумус и одежду местных брендов. Для шопинга удобно заглянуть в Ice Mall — крупнейший торговый центр города без налога на добавленную стоимость.

