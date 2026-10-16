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Светофор
Светофор
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Иван Рогов Опубликована сегодня в 9:29

Красный свет, а запрещать ничего не собирается: на перекрёстках России появился странный сигнал

На перекрёстке такой сигнал легко сбивает с толку: вроде горит красный, а рядом ещё и плюс в придачу. У водителя в этот момент часто один вопрос — можно ли поворачивать налево или лучше стоять и не рисковать. На загруженных развязках ошибка здесь не редкость, особенно когда поток плотный, а решения нужно принимать за секунду. Именно для таких случаев и ставят красный плюс: он подсказывает, что происходит со встречным направлением, а не просто украшает светофор.

"Такие сигналы полезны там, где левый поворот нельзя пускать "вслепую”. Водитель видит не просто общий свет, а отдельную фазу встречного потока и понимает, есть ли у него запас для манёвра. Это снижает путаницу на перекрёстке и помогает не гадать по обстановке. Но правила всё равно остаются обычными: если встречным движение разрешено, уступать придётся именно им".

автоэксперт Иван Рогов

Что означает красный плюс

Красный плюс на светофоре не запрещает поворот сам по себе. Он показывает, что встречный поток в этот момент остановлен, поэтому при разрешающем основном сигнале водитель может уходить налево. Смысл здесь простой: плюс горит — встречные стоят, плюс погас — встречным дали ход. На таких перекрёстках система работает как дополнительная подсказка, а не как отдельное правило из воздуха.

Если красный плюс погас, ситуация меняется сразу. Встречному направлению разрешают движение, и при левом повороте уже нужно уступать ему дорогу. Именно поэтому такой сигнал помогает не полагаться только на визуальную оценку, где легко ошибиться из-за плотного трафика или неудобного обзора. На похожих дорожных нюансах всё решает не привычка, а точное понимание режима движения.

Дополнительный сигнал особенно нужен там, где для разных направлений включаются отдельные фазы. Водитель видит, когда встречный поток уже остановлен, и не тратит лишние секунды на сомнения. Это упрощает манёвр и делает схему понятнее на загруженном перекрёстке, где любое лишнее движение сразу создаёт помеху другим.

Когда можно поворачивать налево

Поворачивать налево можно тогда, когда основной сигнал это позволяет, а красный плюс показывает, что встречные автомобили остановлены. В этот момент у водителя есть право завершить манёвр без помех со стороны встречного направления. Если же плюс исчез, поворот налево уже требует уступить тем, кто едет навстречу. Здесь всё строится на фазах светофора, а не на догадках.

Ошибка многих водителей в том, что они смотрят только на основной свет и забывают про дополнительный индикатор. На сложных перекрёстках это особенно неудобно: поток плотный, обзор ограничен, а машин на встречке может быть и не видно из-за соседних рядов. В таких условиях красный плюс работает как прямой сигнал, который не даёт лишний раз спорить с реальностью.

На практике такая схема нужна именно для разделения движения по времени. Пока один поток остановлен, другой получает окно для поворота или проезда, и это снимает часть конфликтов между машинами. Водителю не приходится угадывать, можно ли начинать манёвр, потому что режим уже показан отдельным знаком.

Где такие светофоры встречаются

В России подобные светофоры пока попадаются нечасто. Поэтому неудивительно, что некоторые водители поначалу путаются и не понимают, зачем нужен отдельный красный плюс рядом с основным сигналом. За рубежом такие решения уже давно используются, в том числе в Европе и Казахстане. Там логика та же: разделить потоки и дать водителю более точную подсказку.

На загруженных перекрёстках это особенно полезно, потому что обычной схемы с одним сигналом иногда не хватает. Когда движение идёт по нескольким фазам, лишняя ясность только в плюс, если позволено так сказать. Водитель быстрее ориентируется в обстановке и не строит решение на догадке, видно ли встречное направление сейчас или нет.

Именно поэтому необычный сигнал не стоит воспринимать как редкую прихоть дорожной службы. Он встроен в схему движения и помогает разделить встречные потоки без лишней путаницы. Водителю достаточно помнить одну вещь: плюс горит — встречные стоят, плюс погас — при повороте налево нужно уступить.

"На таких перекрёстках нельзя полагаться на привычку. Если водитель привык "проскакивать” налево по ощущениям, дополнительный сигнал быстро ставит всё на место. Он показывает, что у встречного направления есть отдельная фаза, и именно она определяет, можно ли ехать. В этом и смысл: не усложнить, а убрать лишние сомнения".

автомеханик Николай Тихонов

Ответы на популярные вопросы

Красный плюс означает запрет поворота налево?
Нет, сам по себе он не запрещает манёвр. Он показывает, что встречный поток остановлен, и при разрешающем основном сигнале поворачивать можно.

Что делать, если плюс погас?
Тогда встречным дают движение. При повороте налево водитель должен уступить им дорогу.

Почему такие светофоры ставят не везде?
Они нужны прежде всего на загруженных перекрёстках с отдельными фазами движения. Там дополнительный сигнал помогает избежать путаницы.

Можно ли ориентироваться только на наличие встречных машин?
Нет, лучше смотреть на сигнал. В плотном потоке или при плохом обзоре можно ошибиться, а светофор даёт точное указание.

Проверено экспертом: автоэксперт Иван Рогов

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Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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