Прячут эти 5 фраз в объявлении: как не купить больного щенка вместо породистого
Покупка породистого щенка или котёнка часто начинается с простого просмотра объявлений. Но именно там нередко прячутся первые тревожные сигналы, которые люди по привычке игнорируют ради "выгодной цены". В итоге вместо долгожданного питомца можно получить животное с проблемами со здоровьем или без подтверждённого происхождения. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.
Какие формулировки должны насторожить сразу
Иногда недобросовестные продавцы выглядят убедительно, а их объявления — "как у всех". Однако есть фразы, которые чаще всего выдают разведенца: человека, для которого важна только прибыль, а не качество помёта и здоровье животных.
"Без документов"
Если продавец подчёркивает, что щенок или котёнок "без документов", это почти всегда означает, что происхождение официально не подтверждено. Документы — не формальность: они показывают родословную, помогают отследить наследственные болезни и подтверждают соответствие стандарту породы. Ответственные заводчики регистрируют животных в клубах, участвуют в выставках, оплачивают взносы и оформляют помёт по правилам, а это требует времени и затрат.
"Щенкам 1-2 месяца"
Хороший заводчик обычно готов передать питомца новому владельцу не раньше трёх месяцев. Это связано не только с воспитанием и социализацией, но и с базовыми ветеринарными процедурами. В этот период малыши остаются рядом с матерью, получают иммунитет, проходят дегельминтизацию и проведения вакцинации. Если же животных отдают слишком рано, повышается риск проблем с психикой, страхами, пищеварением и иммунитетом.
"Едят всё"
На первый взгляд фраза звучит удобно: мол, питомец неприхотлив. Но на практике она часто означает, что малыш питается чем придётся — от остатков со стола до дешёвых кормов. Ответственные заводчики подробно рассказывают, чем кормят щенка или котёнка, дают рекомендации по рациону и переходу на новый корм. Сбалансированное питание в первые месяцы напрямую влияет на рост, качество шерсти, работу ЖКТ и здоровье суставов.
Почему "торг" и отказ показать родителей — плохой знак
"Возможен торг"
Породистое разведение — это не "кот + кошка = котята". Это расходы на содержание, кормление, обследования, вакцинацию, оформление документов, подбор пары, иногда — на тесты и консультации специалистов. Поэтому серьёзный заводчик заранее рассчитывает цену и обычно не превращает продажу в базар. Торг возможен где угодно, но когда речь о живом существе, слишком "гибкая цена" должна насторожить.
"Зачем смотреть на родителей?"
Если вас не пускают познакомиться с мамой, условиями содержания и вообще избегают встреч, значит, продавцу есть что скрывать. У хорошего заводчика наоборот: он открыто показывает животных, рассказывает про характер, здоровье, привычки, может показать документы, фото предыдущих помётов и объяснить, как растут малыши. Часто такие люди остаются на связи и после покупки — консультируют по уходу, питанию и адаптации.
Каким должно быть хорошее объявление
В качественном описании нет "воды", зато есть конкретика: дата рождения, окрас, сведения о прививках, информация о помёте, клички родителей по документам, условия передачи и особенности характера. Ответственный заводчик не увиливает от вопросов и сам интересуется будущими условиями — ведь ему важно, чтобы питомец оказался в надёжных руках.
Впрочем, даже если мечта о конкретной породе сильна, стоит помнить: настоящая привязанность не измеряется родословной. Иногда лучший друг ждёт не в приюте или фонде помощи животным - и отдаётся бесплатно, но с огромным сердцем.
