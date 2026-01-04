Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Щенок кли-кай
Щенок кли-кай
© Мария Круглова is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 1:55

Прячут эти 5 фраз в объявлении: как не купить больного щенка вместо породистого

Продажа щенков младше трёх месяцев может быть признаком обмана — ветеринар

Покупка породистого щенка или котёнка часто начинается с простого просмотра объявлений. Но именно там нередко прячутся первые тревожные сигналы, которые люди по привычке игнорируют ради "выгодной цены". В итоге вместо долгожданного питомца можно получить животное с проблемами со здоровьем или без подтверждённого происхождения. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Какие формулировки должны насторожить сразу

Иногда недобросовестные продавцы выглядят убедительно, а их объявления — "как у всех". Однако есть фразы, которые чаще всего выдают разведенца: человека, для которого важна только прибыль, а не качество помёта и здоровье животных.

"Без документов"

Если продавец подчёркивает, что щенок или котёнок "без документов", это почти всегда означает, что происхождение официально не подтверждено. Документы — не формальность: они показывают родословную, помогают отследить наследственные болезни и подтверждают соответствие стандарту породы. Ответственные заводчики регистрируют животных в клубах, участвуют в выставках, оплачивают взносы и оформляют помёт по правилам, а это требует времени и затрат.

"Щенкам 1-2 месяца"

Хороший заводчик обычно готов передать питомца новому владельцу не раньше трёх месяцев. Это связано не только с воспитанием и социализацией, но и с базовыми ветеринарными процедурами. В этот период малыши остаются рядом с матерью, получают иммунитет, проходят дегельминтизацию и проведения вакцинации. Если же животных отдают слишком рано, повышается риск проблем с психикой, страхами, пищеварением и иммунитетом.

"Едят всё"

На первый взгляд фраза звучит удобно: мол, питомец неприхотлив. Но на практике она часто означает, что малыш питается чем придётся — от остатков со стола до дешёвых кормов. Ответственные заводчики подробно рассказывают, чем кормят щенка или котёнка, дают рекомендации по рациону и переходу на новый корм. Сбалансированное питание в первые месяцы напрямую влияет на рост, качество шерсти, работу ЖКТ и здоровье суставов.

Почему "торг" и отказ показать родителей — плохой знак

"Возможен торг"

Породистое разведение — это не "кот + кошка = котята". Это расходы на содержание, кормление, обследования, вакцинацию, оформление документов, подбор пары, иногда — на тесты и консультации специалистов. Поэтому серьёзный заводчик заранее рассчитывает цену и обычно не превращает продажу в базар. Торг возможен где угодно, но когда речь о живом существе, слишком "гибкая цена" должна насторожить.

"Зачем смотреть на родителей?"

Если вас не пускают познакомиться с мамой, условиями содержания и вообще избегают встреч, значит, продавцу есть что скрывать. У хорошего заводчика наоборот: он открыто показывает животных, рассказывает про характер, здоровье, привычки, может показать документы, фото предыдущих помётов и объяснить, как растут малыши. Часто такие люди остаются на связи и после покупки — консультируют по уходу, питанию и адаптации.

Каким должно быть хорошее объявление

В качественном описании нет "воды", зато есть конкретика: дата рождения, окрас, сведения о прививках, информация о помёте, клички родителей по документам, условия передачи и особенности характера. Ответственный заводчик не увиливает от вопросов и сам интересуется будущими условиями — ведь ему важно, чтобы питомец оказался в надёжных руках.

Впрочем, даже если мечта о конкретной породе сильна, стоит помнить: настоящая привязанность не измеряется родословной. Иногда лучший друг ждёт не в приюте или фонде помощи животным - и отдаётся бесплатно, но с огромным сердцем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тюлени хлопают себя ластами по животу для общения — зоологи 03.01.2026 в 11:02
Живот тюленя как инструмент: странный сигнал, решающий конфликты без единой драки

Почему тюлени хлопают себя ластами по животу и какие сигналы они передают сородичам? За простым жестом скрывается сложная система общения и иерархий.

Читать полностью » Крысы переносят лептоспироз, опасный для кошек и людей — учёные 03.01.2026 в 5:09
Почему нельзя хвалить кошку за пойманную мышь: главная ошибка владельцев, о которой молчат

Охота на мышей кажется безобидной, но грызуны могут переносить инфекции и яды. Разбираемся, чем это грозит кошке и как снизить риск.

Читать полностью » Эфирные масла цитрусовых раздражают обоняние собак — Fanpage 02.01.2026 в 22:57
Запах цитрусовых ломает поведение собак: нос реагирует так, будто в воздухе опасность

Запах апельсинов кажется людям приятным, но для собак он может быть настоящим раздражителем. Разбираемся, почему цитрусовые так сильно влияют на их поведение.

Читать полностью » Кошки могут есть хлеб как лакомство — ветеринары 02.01.2026 в 16:17
Кошка выпрашивает хлеб? Всё дело в одном мощном компоненте

Почему кошки тянутся к хлебу и можно ли давать его питомцу? Объясняем роль дрожжей, риски добавок и почему сырое тесто под запретом.

Читать полностью » Нападение собаки в семье привело к гибели питбуля — fanpage 02.01.2026 в 10:56
Кровь на полу и сломанная логика: трагедия с питбулем показала главную ошибку людей

Трагедия с питбулем в Италии вновь обострила спор об агрессии собак. Почему проблема не в породе и какие решения действительно работают.

Читать полностью » Маленький аквариум требует больше ухода чем большой — эксперт 02.01.2026 в 4:06
Почему петушок в одиночестве сходит с ума? Секрет поведения, о котором молчат продавцы

Даже в 5-10 литрах можно создать комфортный аквариум, если выбрать подходящих рыбок и следить за водой, аэрацией и температурой.

Читать полностью » Кошки снижают ласковость при стрессе и изменении среды – Fanpage 01.01.2026 в 21:02
Привычная ласка исчезла: вчера мурлыкала на коленях, а сегодня живёт как на другой планете

Кошка вдруг перестала быть ласковой и избегает контакта? Разбираемся, какие изменения в жизни и здоровье питомца могут стоять за таким поведением.

Читать полностью » Пудели демонстрируют высокую способность к обучению трюкам — кинологи 01.01.2026 в 15:14
Собака, которая всегда улыбается: порода, превращающая любую прогулку с ребёнком в праздник

Ищете собаку для семьи с детьми? Рассказываем о четырёх породах с мягким характером, терпением и отличной обучаемостью — дружба будет безопасной.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Соли в почве ухудшают питание корней растений — цветоводы
Дом
Выцветший текстиль делает интерьер уставшим — дизайнеры
Красота и здоровье
Розмарин усилил кровообращение кожи головы и рост волос — Correio Braziliense
Авто и мото
Морозы мешают запуску двигателя при проблемах с АКБ, топливом и свечами — автомеханики
Туризм
Колумбия открывает новые горизонты для российских путешественников - ТурПром
Спорт и фитнес
Развитие выносливости повысило общий уровень энергии — Людмила Титова
Еда
Предварительное томление капусты меняет вкус щей и снижает резкость бульона — кулинары
Наука
На Марсе обнаружили восемь ранее неизвестных пещер — AJL
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet