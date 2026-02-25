Алые капли на коже пугают напрасно: сосудистые точки оказались обычным косметическим дефектом

Эстетика кожи часто нарушается внезапным появлением ярко-алых вкраплений, которые в быту ошибочно принимают за классические невусы. По своей биохимической и физической природе эти образования являются ангиомами — результатом специфической деформации микроскопических сосудов в дермальном слое. Специалисты связывают их возникновение с генетическим кодом, возрастными перестройками организма или резкими скачками артериального давления. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Механизм формирования такого дефекта напоминает внезапное раскрытие цветочного бутона, когда капилляр утрачивает эластичность и проступает на поверхность. Присутствие подобных пятен не несет системной угрозы, однако их скопление может сигнализировать о необходимости проверить состояние органов гепатобилиарной системы.

"Это не опасно для здоровья, это чисто косметический дефект. При этом такие пятна очень хорошо корректируются либо лазером, либо фотоомоложением", — рассказала Татьяна Егорова.

Профессиональный уход исключает использование домашних отбеливающих средств, так как они не способны воздействовать на структуру сосудистой стенки. Для радикального удаления применяется селективный фототермолиз или лазерная коагуляция, которые буквально "запаивают" расширенный канал за одну процедуру. Как отметила Егорова, предотвратить появление новых сосудистых точек практически невозможно из-за доминирующего фактора наследственности. Снизить риски помогает лишь ограничение тепловых нагрузок, таких как посещение саун и длительное пребывание на открытом солнце.