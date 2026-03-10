Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка восстанавливается после тренировки
Девушка восстанавливается после тренировки
© Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 17:17

Восстановление после болезни — как правильно вернуться к тренировкам и не навредить организму

После простуды или гриппа организму требуется время для восстановления иммунной системы, ведь любое ОРВИ провоцирует биохимический стресс, перенаправляющий ресурсы на борьбу с инфекцией. Физические нагрузки в этот период могут замедлить регенерацию, нарушая баланс кортизола и цитокинов. Эксперты рекомендуют ориентироваться не только на исчезновение симптомов, но и на полную адаптацию антропологических механизмов выживания. Об этом сообщается на сайте EcoSever.

По словам Петра Лидова, эксперта по спортивной медицине и антидопинговой безопасности РФ, длительность болезни определяет сроки возврата к тренировкам: от недели при легком течении до двух и более при тяжелом. Дополнительный стресс, такой как баня с перепадами температур, усугубляет ситуацию, блокируя восстановление мышечных волокон и иммунных клеток. Лучший подход — постепенное наращивание нагрузок после полного отдыха.

"Как минимум недели две требуется воздержаться от занятий физическими нагрузками, чтобы восстановилась иммунная система организма. Если скоротечная инфекция, острая респираторная, на ногах перенесли быстро, то срок может уменьшиться до недели. Но лучше всего начинать всевозможные нагрузки на организм после двухнедельного перерыва отдыха. Это оптимальный вариант", — отметил Петр Лидов.

Лидов подчеркнул, что даже нормализация температуры не сигнализирует о готовности к спорту, поскольку иммунная система нуждается в реабилитации от хронического стресса. Такой подход минимизирует риск рецидивов и поддерживает долгосрочное здоровье. В антропологическом контексте это эволюционно оправданная пауза для консолидации сил.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эликсир молодости в скорлупе: горсть привычных орехов заменяет дорогие инъекции красоты вчера в 19:54

Биохимические процессы в клетках меняются под влиянием привычного перекуса, если знать особый метод подготовки продуктов для активации синтеза коллагена.

Читать полностью » Зубы под защитой особого режима: индивидуальный тюбик заменяет дорогие визиты к стоматологу вчера в 19:08

Привычка пользоваться общим тюбиком гигиенического средства в семье может привести к неожиданным проблемам с эмалью и деснами из-за разницы в составах.

Читать полностью » Весеннее солнце бьёт по самым слабым местам: привычные ритуалы красоты внезапно портят цвет лица вчера в 18:25

Коричневые отметины на лице часто игнорируют действие дорогих кремов из-за неочевидных привычек, которые запускают защитные механизмы кожи.

Читать полностью » Гладкость на грани обмана: щетка для тела обещает чудо, но забирает лишь мертвые клетки эпидермиса вчера в 14:27

Популярный ритуал из соцсетей обещает избавить от несовершенств за копейки, но при неправильном подходе может серьезно повредить естественный защитный слой кожи.

Читать полностью » Внутренний мотор требует перезагрузки: утренние привычки превращают серый цвет кожи в живое сияние вчера в 9:23

Утренняя бледность и тяжесть в теле не всегда связаны с возрастом. Узнайте, какие повседневные ритуалы помогают запустить внутренние процессы обновления организма.

Читать полностью » Молекулярный танец смерти: найдены невидимые пары, которые заставляют опухоль расти быстрее 08.03.2026 в 19:30

Ученые обнаружили, как знакомый рецептор биоритмов превращается в агрессивный фактор роста и нашли способ заблокировать этот опасный процесс на клеточном уровне.

Читать полностью » Жидкое золото или яд для пор: популярный суперфуд из аптеки беспощадно забивает нежную кожу 08.03.2026 в 17:37

Популярное средство для увлажнения может обернуться серьезными проблемами с кожей, если не учитывать его химический состав и высокий индекс закупорки пор.

Читать полностью » Как защитить поры от жара и загрязнений: шаги, которые превратят уход в удовольствие 08.03.2026 в 15:39

Летний зной заставляет кожу страдать: как справляться с расширенными порами и желанием выглядеть лучше.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Режим экономии против стройности: организм тормозит метаболизм из-за скрытого голода клеток
Красота и здоровье
Страх перед неудачами может оказаться токсичным: как привычка к провалу лишает успеха
Общество
Вопреки всем научным достижениям: почему люди до сих пор не готовы отказаться от примет
Авто и мото
Комфорт с двойным дном: популярная функция в иномарках может внезапно подставить на парковке
Недвижимость
Запах из кухни дошел до соседей: реально ли в таком случае получить штраф
Красота и здоровье
Кожа горит после солнца: эти средства спасут ситуацию быстрее, чем думают многие
Авто и мото
Бак тает на глазах: привычки за рулем незаметно крадут каждый пятый литр бензина
Авто и мото
Турбина съела конкурента на завтрак: бесплатная энергия выхлопа вытеснила прожорливые моторы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet