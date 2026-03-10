Восстановление после болезни — как правильно вернуться к тренировкам и не навредить организму

После простуды или гриппа организму требуется время для восстановления иммунной системы, ведь любое ОРВИ провоцирует биохимический стресс, перенаправляющий ресурсы на борьбу с инфекцией. Физические нагрузки в этот период могут замедлить регенерацию, нарушая баланс кортизола и цитокинов. Эксперты рекомендуют ориентироваться не только на исчезновение симптомов, но и на полную адаптацию антропологических механизмов выживания. Об этом сообщается на сайте EcoSever.

По словам Петра Лидова, эксперта по спортивной медицине и антидопинговой безопасности РФ, длительность болезни определяет сроки возврата к тренировкам: от недели при легком течении до двух и более при тяжелом. Дополнительный стресс, такой как баня с перепадами температур, усугубляет ситуацию, блокируя восстановление мышечных волокон и иммунных клеток. Лучший подход — постепенное наращивание нагрузок после полного отдыха.

"Как минимум недели две требуется воздержаться от занятий физическими нагрузками, чтобы восстановилась иммунная система организма. Если скоротечная инфекция, острая респираторная, на ногах перенесли быстро, то срок может уменьшиться до недели. Но лучше всего начинать всевозможные нагрузки на организм после двухнедельного перерыва отдыха. Это оптимальный вариант", — отметил Петр Лидов.

Лидов подчеркнул, что даже нормализация температуры не сигнализирует о готовности к спорту, поскольку иммунная система нуждается в реабилитации от хронического стресса. Такой подход минимизирует риск рецидивов и поддерживает долгосрочное здоровье. В антропологическом контексте это эволюционно оправданная пауза для консолидации сил.