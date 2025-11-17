Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Приволжский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 6:34

Урожай века: Пензенские поля вновь бьют советские рекорды по сбору зерна и сои

Урожай зерна в Пензе достиг максимума за 50 лет — губернатор Мельниченко

Аграрии Пензенской области достигли исторических результатов: по итогам 2025 года в регионе собрали более 3,4 миллиона тонн зерна - это рекордный показатель за последние полвека. Губернатор Олег Мельниченко отметил в своём телеграм-канале, что по сбору зерна область приблизилась к максимуму за 50 лет.

Рекорды не только по зерну

  • Соя: Выращено 300 тысяч тонн востребованных соевых бобов — рекорд не только для области, но и для всего ПФО. Темпы производства вызвали интерес на федеральном уровне, а Пензенский аграрный университет получил одобрение министра на выведение новых сортов сои.

  • Сахарная свекла: В этом году собрано 2,8 миллиона тонн - на 830 тысяч тонн больше, чем в прошлом сезоне.

  • Подсолнечник: Ожидается урожай около 700 тысяч тонн - это лучший результат за последние пять лет.

  • Картофель: Урожай составил 330 тысяч тонн, что на четверть больше, чем годом ранее.

Расширение сельхозугодий

  • В этом году в оборот введено 10 тысяч гектаров новых земель, а за последние пять лет — более 100 тысяч гектаров, что приближает область к советским показателям по использованию сельхозземель.

Посевные площади

  • Зерновые и зернобобовые (включая кукурузу): 846 тыс. га

  • Подсолнечник: 313 тыс. га

  • Сахарная свекла: 65 тыс. га

Итоги

2025 год стал для Пензенской области годом аграрных достижений. Регион не только перевыполнил планы по основным культурам, но и вернул к жизни значительные площади сельхозземель, укрепив позиции на российском продовольственном рынке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Перми создали цифровую систему для 3D-моделирования искусственных костей 13.11.2025 в 13:30
Медицина будущего: в Перми придумали, как выращивать кости с помощью цифрового конструктора

Учёные в Перми создали «цифровой конструктор» — программу, которая по данным КТ пациента формирует 3D-модель костного имплантата, точно повторяющего естественную структуру кости. Разработка готова к доклиническим испытаниям.

Читать полностью » В Пензенском районе на подворье в Ханеневке обнаружен новый очаг бешенства — Указ губернатора 13.11.2025 в 3:46
Неблагополучная деревня в Пензенском районе: что происходит в Ханеневке из-за бешенства

В Пензенском районе объявлен карантин в связи с очередным очагом бешенства. В деревне Ханеневке введены ограничения на передвижение животных и посещение территории.

Читать полностью » В Кузнецке за 10 месяцев 2025 года родились 501 ребенок — Городская администрация 13.11.2025 в 2:26
Рождаемость в Кузнецке растет: 501 ребенок за 10 месяцев — как изменится статистика к концу года

В Кузнецке за 10 месяцев 2025 года родилось 501 ребенка. В сравнении с прошлым годом, статистика показывает стабильный прирост рождаемости.

Читать полностью » В Пензенской области на Соборной площади установят новогоднюю елку стоимостью 130 000 рублей 13.11.2025 в 1:16
Новогодняя елка за 130 000 рублей: кто заплатит за праздничное дерево в центре города

В этом году на Соборной площади установят живую новогоднюю елку стоимостью 130 000 рублей. Какой опыт был в прошлые годы, и что думают горожане о срубленных деревьях?

Читать полностью » 1 миллион рублей будет потрачен на авиабилеты для выдворения иностранных граждан из Пензенской области — Госзакупки 13.11.2025 в 0:58
Миграционный контроль в Пензенской области: зачем регион отдаст миллион рублей на иностранцев

В Пензенской области выделят 1 миллион рублей на авиабилеты для выдворения иностранных граждан. Срок подачи заявок на выполнение услуг — до 21 ноября.

Читать полностью » Бизнес Самарской области получит до 7,5 млн рублей на развитие туризма 12.11.2025 в 23:35
Самара делает ставку на гостеприимство: бизнесу помогут развивать туризм

Самарский бизнес сможет получить гранты до 7,5 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры. Власти рассчитывают, что программа привлечёт новые проекты и инвесторов.

Читать полностью » МВД: В Мордовии мошенники убедили банковскую сотрудницу украсть 20 миллионов рублей 11.11.2025 в 17:50
Телефонное внушение стоило миллионы: в Мордовии банковская сотрудница стала жертвой мошенников

На Дону сотрудница банка под влиянием мошенников украла 20 млн рублей и отправилась в Ульяновск для их передачи. Полицейские успели остановить аферу.

Читать полностью » В Сердобском районе Пензенской области установлены укрытия для защиты от атак БПЛА 11.11.2025 в 10:44
Сердобский район готовится к атакам БПЛА: местным жителям предлагают пять укрытий

В Сердобском районе установили пять укрытий для защиты от атак БПЛА. Жителям напомнили о необходимости срочно сообщать о подозрительных аппаратах.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Сбалансированное питание укрепляет иммунитет в сезон вирусов — врачи
Авто и мото
Срок службы зимних шин увеличили до шести лет по расчётам специалистов — автоэксперт
Еда
Новогодние шары с индейкой и шампиньонами получаются хрустящими — повар
Садоводство
Садоводы использовали дренаж для защиты корней ели — по данным специалистов
УрФО
В Тюмени открыли лыжный сезон после появления снежного покрова
Культура и шоу-бизнес
Ариана Гранде столкнулась с агрессивным фанатом на премьере фильма в Сингапуре — очевидцы
ПФО
В Башкирии увеличат коэффициент налога для мигрантов с 2026 года — Курултай
Спорт и фитнес
Цигун помогает обрести устойчивость и ясность разума — Ли Вэй, преподаватель
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet