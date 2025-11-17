Урожай века: Пензенские поля вновь бьют советские рекорды по сбору зерна и сои

Аграрии Пензенской области достигли исторических результатов: по итогам 2025 года в регионе собрали более 3,4 миллиона тонн зерна - это рекордный показатель за последние полвека. Губернатор Олег Мельниченко отметил в своём телеграм-канале, что по сбору зерна область приблизилась к максимуму за 50 лет.

Рекорды не только по зерну

Соя: Выращено 300 тысяч тонн востребованных соевых бобов — рекорд не только для области, но и для всего ПФО. Темпы производства вызвали интерес на федеральном уровне, а Пензенский аграрный университет получил одобрение министра на выведение новых сортов сои.

Сахарная свекла: В этом году собрано 2,8 миллиона тонн - на 830 тысяч тонн больше, чем в прошлом сезоне.

Подсолнечник: Ожидается урожай около 700 тысяч тонн - это лучший результат за последние пять лет.

Картофель: Урожай составил 330 тысяч тонн, что на четверть больше, чем годом ранее.

Расширение сельхозугодий

В этом году в оборот введено 10 тысяч гектаров новых земель, а за последние пять лет — более 100 тысяч гектаров, что приближает область к советским показателям по использованию сельхозземель.

Посевные площади

Зерновые и зернобобовые (включая кукурузу): 846 тыс. га

Подсолнечник: 313 тыс. га

Сахарная свекла: 65 тыс. га

Итоги

2025 год стал для Пензенской области годом аграрных достижений. Регион не только перевыполнил планы по основным культурам, но и вернул к жизни значительные площади сельхозземель, укрепив позиции на российском продовольственном рынке.