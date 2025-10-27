Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Самоедская лайка
Самоедская лайка
© Flickr by Jimmy Baikovicius is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 20:18

Псовая борзая и самоед — эти породы стали лицом русской кинологии

Российская кинологическая федерация признала более десяти отечественных пород собак

Собака по праву считается лучшим другом человека. Она предана, умна и остаётся рядом при любых обстоятельствах. Независимо от породы, каждая собака уникальна по характеру, внешности и происхождению. Но задумывались ли вы, сколько всего пород существует в мире и какие из них родом из России? Разберёмся в этом подробнее.

Сколько пород собак признано в мире

Количество официально признанных пород зависит от страны и организации, занимающейся их регистрацией. Каждая национальная федерация устанавливает свои стандарты и критерии, по которым определяет, что считать отдельной породой.

Главная международная организация — Международная кинологическая федерация (FCI). Она признаёт более 360 пород, разделённых на 10 групп в зависимости от размеров, темперамента и назначения собаки. Если учесть редкие, недавно выведенные и гибридные виды, общее количество пород превышает 500.

В России официальное представительство FCI — Российская кинологическая федерация (РКФ). Она объединяет десятки клубов и питомников, занимается регистрацией новых пород, организацией выставок и подтверждением родословных.

Как определяется признание породы

Чтобы собака была признана официально, требуется многолетняя работа заводчиков и соблюдение строгих условий. Международные и национальные организации оценивают не только внешний вид, но и генетику, поведение и историю породы.

Основные критерии признания:

  • Стабильные признаки. Внешность, темперамент и окрас должны передаваться потомству без изменений.

  • Достаточная численность. Порода должна быть жизнеспособной и распространённой в нескольких поколениях.

  • Стандарт породы. Документ, описывающий идеальные пропорции, характер и особенности собаки.

  • Международное признание. Порода должна существовать и разводиться не менее чем в нескольких странах.

  • Испытательный срок. Проверяется здоровье, устойчивость темперамента и назначение породы.

Классификация пород по системе FCI

По стандарту Международной кинологической федерации, все собаки делятся на 10 групп:

  1. Пастушьи и скотогонные собаки (кроме швейцарских).

  2. Пинчеры, шнауцеры, молоссы и швейцарские горные собаки.

  3. Террьеры.

  4. Таксы.

  5. Шпицы и примитивные породы.

  6. Гончие и родственные породы.

  7. Легавые.

  8. Ретриверы, спаниели и водяные собаки.

  9. Декоративные и собаки-компаньоны.

  10. Борзые.

Эта система используется во всём мире и лежит в основе всех международных выставок.

Российские признанные породы собак

Россия занимает особое место в мире собаководства — здесь выведено множество пород, получивших международное признание. Многие из них связаны с историей охоты, защиты стад и службы в армии.

По данным Российской кинологической федерации (РКФ) и FCI, официально признаны следующие российские породы:

  • Борзая русская (русская псовая борзая). Элегантная охотничья собака, известная своими скоростью и грацией.

  • Русский той-терьер. Миниатюрная порода-компаньон, популярная среди жителей городов.

  • Черный терьер. Крупная служебная собака, выведенная в СССР для охраны и военной службы.

  • Русский спаниель. Отличный подружейный пёс, универсален для охоты на птицу.

  • Бордер-колли русской селекции (метисная группа). Разводится в России для пастушьей работы.

  • Лайки (восточносибирская, западносибирская, карело-финская). Национальные гордости России, незаменимые спутники охотников.

  • Самоедская собака. Родом из Сибири, отличается дружелюбием и "улыбчивой" мордочкой.

  • Русская цветная болонка. Небольшая декоративная собака, символ уюта и тепла.

Эти породы известны не только в России, но и за её пределами. Многие из них участвуют в международных выставках, а их представители живут в десятках стран мира.

Почему признание пород важно

Официальное признание — это не просто формальность. Оно необходимо, чтобы:

  • сохранять чистоту и устойчивость генетических линий;

  • предотвращать исчезновение редких пород;

  • обеспечивать здоровье и контроль за разведением;

  • укреплять репутацию национального собаководства.

Благодаря систематической работе российских заводчиков, отечественные породы становятся всё более известными и востребованными за границей.

Интересные факты о собаках и породах

  1. Первый стандарт породы в России был принят в 1895 году — для русской псовой борзой.

  2. Советский чёрный терьер выведен в питомнике "Красная звезда" специально для военных нужд.

  3. Самоеды веками сопровождали кочевые народы Сибири и помогали им перевозить грузы.

  4. Русский спаниель — единственная охотничья порода, созданная полностью в России.

  5. Лайки являются потомками древнейших северных собак и почти не изменились за столетия.

Мифы и правда

Миф: в России почти нет собственных пород.
Правда: официально признано более десятка уникальных отечественных пород, многие из которых имеют древние корни.

Миф: признание породы — дело нескольких лет.
Правда: процесс занимает десятилетия, включая генетические исследования и испытания.

Миф: новые породы выводят только ради красоты.
Правда: большинство создавалось с практическими целями — охота, охрана, помощь человеку.

А что если порода ещё не признана?

Многие энтузиасты продолжают выводить новые разновидности — например, московскую сторожевую и сибирскую хаски русской линии. Чтобы получить признание, необходимо зарегистрировать племенную книгу, собрать популяцию не менее ста собак и доказать стабильность признаков. Это долгий, но важный путь, благодаря которому рождаются новые национальные породы.

Российские собаки — это часть культурного и природного наследия страны. Они олицетворяют верность, силу и выносливость, которыми всегда славились наши четвероногие друзья.

