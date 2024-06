Американский кинорежиссер Стивен Спилберг помогал президенту США Джо Байдену подготовить свою речь на событии во Франции, посвященном 80-летию высадки союзников в Нормандии, по информации издания Daily Mail, сославшегося на источник.



По данным газеты, Спилберг, известный своими великолепными драматическими сценами, помог подготовить президента Байдена к выступлению. Сама газета утверждает, что режиссер находился в помещении, где президент проводил последнюю репетицию речи.



Не было сообщений от Белого дома о целях присутствия режиссера или о возможном вознаграждении за его советы, и команда Спилберга не прокомментировала ситуацию, уточняет источник.



Джо Байден с супругой сейчас находится в туре по Франции, где, в том числе, участвует в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзнических войск в Нормандии.



Россия, в свою очередь, не получила приглашения на этот праздник.

Фото: www.facebook.com*/The White House (it is in the public domain)

*Компания Meta Platforms (Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена.