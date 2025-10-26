Будущее за спорящими машинами: ИИ научился разносить сам себя в пух и прах

Один из авторов легендарной статьи Attention is All You Need и ведущий исследователь OpenAI Лукаш Кайзер в новом интервью рассказал о будущем искусственного интеллекта и о том, почему наступает новая эпоха — эпоха рассуждающих моделей. По мнению учёного, нынешние достижения — лишь первый шаг, а впереди человечество ждёт качественно иной тип взаимодействия с ИИ.

От генерации текста к рассуждениям

Кайзер убеждён, что крупнейший сдвиг в развитии ИИ уже произошёл — и заключается он не в росте параметров, а в изменении парадигмы. Если ранние модели вроде GPT-3 и GPT-4 в основном предсказывали следующий токен текста, то новое поколение систем, начавшееся с серии o1, способно рассуждать и проверять собственные выводы.

"Мы переходим от простых продолжателей текста к моделям, которые действительно думают", — отметил Лукаш Кайзер.

Именно этот переход, по его словам, воплотился в моделях GPT-5 Thinking и GPT-5 Pro, которые учатся не только формулировать ответ, но и оценивать логику рассуждений.

Обучение с подкреплением и "мозговой штурм" моделей

Исследователь пояснил, что традиционные языковые модели уже столкнулись с ограничением: новые качественные текстовые данные почти иссякли. Однако рассуждающие системы продолжают развиваться благодаря обучению с подкреплением (RL), где качество рассуждений оценивается и постепенно улучшается.

Другим перспективным направлением Кайзер называет параллельное рассуждение - когда несколько моделей работают над одной задачей независимо, предлагая разные гипотезы, а затем система объединяет их в единый ответ. Такой подход уже тестируется внутри OpenAI и, по словам исследователя, показывает отличные результаты в сложных задачах программирования, логики и анализа данных.

Проверка, самокритика и борьба с галлюцинациями

Одной из ключевых проблем остаются галлюцинации - ложные утверждения, которые модели выдают с высокой уверенностью. Кайзер считает, что эффективный путь борьбы с ними — это научить ИИ перепроверять самого себя.

"Хорошая модель должна уметь сказать "не знаю”, если уверенности недостаточно", — подчеркнул Лукаш Кайзер.

В OpenAI, по его словам, активно разрабатываются механизмы внутренней валидации ответов: модель должна не просто генерировать текст, а анализировать свои рассуждения и при необходимости корректировать их.

Мультимодальность — не панацея

Хотя многие компании делают ставку на мультимодальные ИИ, Кайзер видит её применимость выборочно. Он считает, что зрение, звук и движение важны лишь там, где требуется понимание физического мира, например, в робототехнике или автономных системах.

В областях вроде математики, анализа данных или написания кода мультимодальность, по его словам, не даёт решающего преимущества:

"Для этих задач весь нужный "мир” уже есть в тексте", — отметил исследователь.

Поэтому ставка OpenAI остаётся на рассуждение и инструменты - интеграцию ИИ с внешними вычислительными системами, базами данных и специализированными средами для проверки гипотез.

Нет "зимы ИИ" — будет рывок

Кайзер скептически относится к прогнозам о новой "зиме искусственного интеллекта" — периоде стагнации и снижения интереса. Наоборот, он ожидает новый заметный скачок уже в ближайшие 1-2 года. По его мнению, главные барьеры сейчас не теоретические, а инфраструктурные:

вычислительные мощности,

энергоэффективность,

оптимизация процессов обучения.

OpenAI и другие компании, утверждает он, постепенно переходят от массовых переобучений "с нуля" к улучшению процедур размышления и более умному использованию уже накопленных данных.

Как изменится роль инженеров и пользователей

Кайзер считает, что в будущем программисты будут всё чаще выступать не авторами кода, а постановщиками задач, формулирующими цели для рассуждающих систем. А пользователи, наоборот, получат инструменты, позволяющие им взаимодействовать с ИИ как с напарником — не давая инструкции, а обсуждая логику и стратегию решения.

Сравнение поколений моделей OpenAI

Поколение Основная функция Тип обучения Ключевая особенность GPT-3 Генерация текста Супервизия на больших корпусах Предсказание токенов GPT-4 Контекстное понимание Смешанное обучение Улучшенная память и безопасность o1 / GPT-5 Thinking Рассуждение RL + самооценка ответов Параллельное мышление и проверка гипотез

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Опора только на размер модели.

Последствие: Рост затрат и снижение эффективности.

Альтернатива: Улучшение архитектуры рассуждений и обучения с подкреплением.

Ошибка: Игнорирование самопроверки.

Последствие: Галлюцинации и недоверие пользователей.

Альтернатива: Встроенные механизмы самооценки и признание неопределённости.

Ошибка: Универсальная ставка на мультимодальность.

Последствие: Избыточные ресурсы без прироста точности.

Альтернатива: Таргетированное применение там, где она действительно нужна.

А что если ИИ начнёт спорить сам с собой?

По мнению Кайзера, самосогласованные модели, которые генерируют несколько независимых цепочек рассуждений и выбирают наиболее обоснованную, станут стандартом уже в ближайшем будущем. Это позволит повысить достоверность ответов и сделать искусственный интеллект ближе к человеческому стилю мышления — где разные "внутренние голоса" приходят к единому выводу.

Плюсы и минусы рассуждающих моделей

Плюсы Минусы Более точные и аргументированные ответы Большие вычислительные затраты Умение признавать неопределённость Замедление отклика Возможность анализа сложных задач Повышенные требования к обучению Потенциал для научных открытий Нужны новые методы оценки

3 интересных факта о Лукаше Кайзере и его подходе

До OpenAI он работал в Google Brain, где занимался архитектурой трансформеров и алгоритмами RL. Кайзер считает, что "рассуждение — это не новая архитектура, а новая философия обучения". Он активно выступает за открытые исследования и обмен идеями между лабораториями, считая закрытость "тормозом прогресса".

FAQ

Что такое параллельное рассуждение?

Это подход, при котором несколько копий модели выдвигают собственные гипотезы, а финальный ответ строится из их синтеза.

Почему обучение с подкреплением важно для ИИ?

Оно позволяет моделям улучшать логику и точность решений на основе обратной связи, а не только копировать шаблоны из данных.

Чем рассуждающие модели отличаются от обычных языковых?

Они не просто предсказывают текст, а выполняют внутренний анализ, проверяя, насколько их выводы логически согласованы.

Нужна ли мультимодальность для всех задач?

Нет. Она полезна для робототехники и физического взаимодействия с миром, но не обязательна для анализа данных или кода.

Когда ждать нового прорыва в ИИ?

По прогнозу Кайзера, заметный скачок в рассуждающих моделях произойдёт в течение ближайших двух лет.