Забудьте о страхе за детей в машине: секрет скрыт в двери, о котором все забыли

Иногда в автомобиле можно обнаружить детали, которые заметны, но долго остаются загадкой даже для опытных водителей. Одна из таких "непонятных" вещей — небольшие переключатели или вставки на торцах задних дверей рядом с замками. Многие видят их годами, но не догадываются, что это не декоративный элемент, а важная функция безопасности. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему владельцы часто не знают о возможностях своей машины

Автомастер напоминает: почти весь функционал автомобиля подробно описан в техническом руководстве. Это та самая толстая инструкция, которая обычно лежит в бардачке с момента покупки и редко открывается. Между тем в ней можно найти не только объяснение опций, но и подсказки по типичным неисправностям и простым способам решения проблем.

Из-за того что многие водители используют только базовые функции — свет, климат, мультимедиа, — скрытые функции остаются "в тени" и воспринимаются как часть конструкции без реального назначения.

Что за переключатели стоят на торцах задних дверей

Эти вставки рядом с замками — специальные дополнительные блокировки. Их задача проста: при включении они не дают открыть задние двери изнутри. Снаружи дверь продолжает открываться нормально, а вот из салона — уже нет.

Перевести блокировку в нужный режим можно без сложных инструментов. Обычно для этого подходит обычная отвертка или металлический ключ автомобиля — тот самый, который подходит к замкам дверей и зажигания (если оно предусмотрено конструкцией). Функция сделана так, чтобы ею можно было пользоваться быстро и без сервиса.

Зачем нужна блокировка задних дверей: безопасность детей

На первый взгляд механизм может показаться странным, но его назначение вполне практичное. Основной сценарий — перевозка детей. Ребенок во время поездки может из любопытства дергать ручку двери, особенно если ему скучно или он сидит без присмотра.

Без такой блокировки дверь теоретически может открыться на ходу, что создает риск серьезной аварийной ситуации. Именно поэтому функция называется дополнительной защитой: она исключает возможность случайного открытия задней двери из салона, даже если кто-то тянет ручку.

Функция полезна не только для семейных поездок

Автомастер отмечает, что такая система рассчитана не только на родителей. Серийные автомобили нередко используются службами и ведомствами, в том числе правоохранительными органами. В этих случаях блокировка помогает при перевозке задержанных или правонарушителей: человек в салоне не сможет открыть дверь самостоятельно и покинуть автомобиль в неподходящий момент.

По сути, функция выполняет ту же задачу — контролирует безопасность внутри машины, просто в разных обстоятельствах.

Где искать эти переключатели и почему важно действовать аккуратно

В большинстве автомобилей переключатели расположены на торце двери, рядом с замковым механизмом — там их легче всего обнаружить при открытой двери. Однако встречаются модели, где производитель смещает их чуть выше или ниже для удобства.

Поскольку элементы чаще всего выполнены из пластика, автомастер советует не применять чрезмерное усилие. Переключатель нужно переводить аккуратно, без резких движений, чтобы не повредить механизм и не сломать пластиковую деталь — особенно если дверные уплотнители уже подсохли и дверь закрывается жестче обычного.

Такие "мелочи" в конструкции автомобиля показывают, что даже привычная машина может скрывать полезные функции. Переключатели на задних дверях — это простая, но важная защита, которая помогает избежать опасных ситуаций и делает поездки спокойнее. А чтобы подобных открытий было больше, иногда действительно стоит заглянуть в руководство и узнать, что еще умеет ваш автомобиль.