Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
дверь автомобиля
дверь автомобиля
© freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 8:40

Забудьте о страхе за детей в машине: секрет скрыт в двери, о котором все забыли

Блокировка задних дверей защищает детей в машине — автоэксперт

Иногда в автомобиле можно обнаружить детали, которые заметны, но долго остаются загадкой даже для опытных водителей. Одна из таких "непонятных" вещей — небольшие переключатели или вставки на торцах задних дверей рядом с замками. Многие видят их годами, но не догадываются, что это не декоративный элемент, а важная функция безопасности. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему владельцы часто не знают о возможностях своей машины

Автомастер напоминает: почти весь функционал автомобиля подробно описан в техническом руководстве. Это та самая толстая инструкция, которая обычно лежит в бардачке с момента покупки и редко открывается. Между тем в ней можно найти не только объяснение опций, но и подсказки по типичным неисправностям и простым способам решения проблем.

Из-за того что многие водители используют только базовые функции — свет, климат, мультимедиа, — скрытые функции остаются "в тени" и воспринимаются как часть конструкции без реального назначения.

Что за переключатели стоят на торцах задних дверей

Эти вставки рядом с замками — специальные дополнительные блокировки. Их задача проста: при включении они не дают открыть задние двери изнутри. Снаружи дверь продолжает открываться нормально, а вот из салона — уже нет.

Перевести блокировку в нужный режим можно без сложных инструментов. Обычно для этого подходит обычная отвертка или металлический ключ автомобиля — тот самый, который подходит к замкам дверей и зажигания (если оно предусмотрено конструкцией). Функция сделана так, чтобы ею можно было пользоваться быстро и без сервиса.

Зачем нужна блокировка задних дверей: безопасность детей

На первый взгляд механизм может показаться странным, но его назначение вполне практичное. Основной сценарий — перевозка детей. Ребенок во время поездки может из любопытства дергать ручку двери, особенно если ему скучно или он сидит без присмотра.
Без такой блокировки дверь теоретически может открыться на ходу, что создает риск серьезной аварийной ситуации. Именно поэтому функция называется дополнительной защитой: она исключает возможность случайного открытия задней двери из салона, даже если кто-то тянет ручку.

Функция полезна не только для семейных поездок

Автомастер отмечает, что такая система рассчитана не только на родителей. Серийные автомобили нередко используются службами и ведомствами, в том числе правоохранительными органами. В этих случаях блокировка помогает при перевозке задержанных или правонарушителей: человек в салоне не сможет открыть дверь самостоятельно и покинуть автомобиль в неподходящий момент.

По сути, функция выполняет ту же задачу — контролирует безопасность внутри машины, просто в разных обстоятельствах.

Где искать эти переключатели и почему важно действовать аккуратно

В большинстве автомобилей переключатели расположены на торце двери, рядом с замковым механизмом — там их легче всего обнаружить при открытой двери. Однако встречаются модели, где производитель смещает их чуть выше или ниже для удобства.
Поскольку элементы чаще всего выполнены из пластика, автомастер советует не применять чрезмерное усилие. Переключатель нужно переводить аккуратно, без резких движений, чтобы не повредить механизм и не сломать пластиковую деталь — особенно если дверные уплотнители уже подсохли и дверь закрывается жестче обычного.

Такие "мелочи" в конструкции автомобиля показывают, что даже привычная машина может скрывать полезные функции. Переключатели на задних дверях — это простая, но важная защита, которая помогает избежать опасных ситуаций и делает поездки спокойнее. А чтобы подобных открытий было больше, иногда действительно стоит заглянуть в руководство и узнать, что еще умеет ваш автомобиль.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России отменят автоматическое продление водительских прав с 2026 года — ГИБДД сегодня в 8:52
Ваши водительские права вот-вот превратятся в штрафной талон: что ждёт всех с 2026 года

С 1 января 2026 года автоматическое продление прав отменено: за езду с просроченным удостоверением грозит штраф до 15 тыс. и эвакуация авто.

Читать полностью » Регулярная проверка масла, тормозной жидкости и ремня снижает риск поломок — автомеханики сегодня в 4:55
Эти три мелочи в автомобиле вспоминают слишком поздно — ремонт выходит дорогим

Незаметные мелочи в автомобиле часто становятся причиной серьёзных поломок. Какие узлы стоит проверять регулярно и почему это важно для кошелька и безопасности.

Читать полностью » Только 3% россиян игнорируют советы друзей при выборе авто — АВТОСТАТ сегодня в 0:02
Спросил у друзей совет по машине — потом неделю перепроверял факты: так сейчас делают почти все

Россияне охотно слушают советы близких при выборе авто, но доверяют им с оглядкой. Кто перепроверяет рекомендации, а кто полагается на опытных знакомых.

Читать полностью » В конце 1960-х Москвич-412 в Европе стоил дороже базовых Mercedes-Benz — соцсети вчера в 23:04
Когда советский седан переплюнул Mercedes по цене: история из прошлого века, в которую сложно поверить

Почему советский Москвич с дизелем оказался дороже Mercedes в Европе и как бельгийская сборка, ралли и нефтяной кризис изменили рынок.

Читать полностью » Горячий выхлоп помогает отогреть примерзшие колодки — автоэксперт вчера в 19:37
Никогда не паркуйся зимой на ручник: исключение — один простой трюк, о котором молчат в автосервисах

Колодки примерзли после стоянки на ручнике? Какие способы помогают быстро освободить колеса, почему кипяток не всегда работает и как избежать повторения зимой.

Читать полностью » Новые автомобили в России дорожают из-за утильсбора — глава группы Шкуматов вчера в 15:47
Платить придётся больше: российский авторынок входит в фазу подорожания

Эксперты предупреждают о росте цен на новые автомобили и расходятся в оценках того, насколько сильно это повлияет на спрос в ближайшие годы.

Читать полностью » Мигание дальним светом предупреждает водителей об опасности на дороге — naavtotrasse.ru вчера в 15:29
Эти сигналы на дороге знают далеко не все — а зря: они часто спасают от проблем

Негласные сигналы на дороге помогают водителям понимать друг друга без слов. Какие жесты и световые знаки стоит знать каждому автомобилисту.

Читать полностью » Kia продаёт 3,14 млн авто и не достигает цели — аналитики вчера в 14:18
Амбиции обогнали рынок: Kia не дотянула до цели, но готовит рывок

Hyundai и Kia подвели итоги продаж: цели почти достигнуты, но торговые ограничения скорректировали результаты и планы на будущее.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Мэр Мерсина планирует привлечь миллион туристов из России к 2026 году — Турпром
Наука
Аммоний в метеорите может быть источником азота для зарождения жизни — СПбГУ
СФО
В Томской области выявили 21 случай гонконгского гриппа — Роспотребнадзор
Наука
Китайские астронавты завершили месячную спелеотренировку в Улуне — CMSA
Культура и шоу-бизнес
Зарубежный фильм вошёл в тройку лидеров проката впервые с 2021 года — эксперты
Происшествия
В Твери в результате падения беспилотника погиб человек и пострадали двое — Виталий Королев
Красота и здоровье
Свинец продолжает угрожать здоровью из-за накопления в организме — исследователь
Общество
Протоиерей Михаил Потокин: на Рождество важны не подарки, а отношение к людям
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet