Мадридский "Реал" выиграл в финале Суперкубка

"Реал" завоевал Суперкубок УЕФА в шестой раз

Мадридский "Реал" в борьбе за Суперкубок УЕФА вырвал победу у итальянской "Аталанты". Матч завершился со счётом 2:0.

Благодаря победе "Реал" уже в шестой раз забрал главный трофей. Это рекорд. Ранее клуб выигрывал в этом турнире в 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 годах.

Счёт в игре открыл полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде с передачи Винисиуса Жуниора. На 68-й минуте голом отличился 25-летний новичок "Реала" нападающий Килиан Мбаппе. Затем он ушел с поля на 83-й минуте.

Кстати, Мбаппе перешел в "Реал" из французского футбольного клуба "ПСЖ". Об этом стало известно 3 июня.

Фото: commons. wikimedia.org/Little Savage (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).