"Реал" купил 12-летнего вундеркинда из Белоруссии Майорова

Испанский "Реал" подписал 12-летнего белорусского футболиста Алексея Майорова. Парнишку уже начали сравнивать с легендарным Лионелем Месси.

Мальчик уже успел забить рекордные 59 голов за 22 матча, сообщает "КП Спорт", ссылаясь на пресс-службу испанской команды.

Дедушка Алексея выступал во времена СССР за минское "Динамо".

Ранее 12-летний талант играл в составе каталанской "Серданьолы", где в 22 встречах забил 59 голов. Им уже интересовались "Барселона" и ещё ряд клубов из Испании. € 120 тыс. — такую сумму заплатил "Реал". Это рекордная цена для игрока такого юного возраста.

Майоров рассказал о своем переезде в Испанию.

"Конечно, поначалу было такое, мол, чего ты там, русский… Но потом это прошло. Здесь нет такого понятия, как белорус и Беларусь, всегда путают. Вот про Россию и Украину испанцы точно знают", — цитирует юного игрока "КП Спорт".

Алексея Майорова часто сравнивают с Месси — он забивает по несколько голов за матч. После одного из успешных матчей в Испании журналист "Эль Мундо Депортиво" сказал мальчику: "Слушай, ты прямо как Месси!" На что он ответил: "Я не Месси, я лучше его".

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