Годовой скачок доходов в Башкортостане: сколько теперь остается после всех расходов

По итогам первого полугодия 2025 года финансовое положение жителей Башкортостана значительно улучшилось. Согласно отчету Башстата, среднемесячный доход граждан достиг 49 097 рублей, что на 16,9% выше по сравнению с прошлым годом, когда в среднем на руках было 41 984 рубля.

Реальные доходы населения

Однако экономисты обращают внимание не только на номинальный рост, но и на так называемые реальные располагаемые доходы — то есть те средства, которые остаются у граждан после всех обязательных платежей и с учетом инфляции. Этот показатель является более точным индикатором реального благосостояния населения.

Позитивный тренд реальных доходов

В Башкортостане также зафиксирован рост реальных доходов населения на 6,7%. Это свидетельствует о том, что, несмотря на инфляцию, финансовое положение жителей республики продолжает улучшаться.