Андрей Власов Опубликована сегодня в 5:56

Годовой скачок доходов в Башкортостане: сколько теперь остается после всех расходов

Среднемесячный доход жителей Башкортостана в первом полугодии 2025 года вырос на 16,9%

По итогам первого полугодия 2025 года финансовое положение жителей Башкортостана значительно улучшилось. Согласно отчету Башстата, среднемесячный доход граждан достиг 49 097 рублей, что на 16,9% выше по сравнению с прошлым годом, когда в среднем на руках было 41 984 рубля.

Реальные доходы населения

Однако экономисты обращают внимание не только на номинальный рост, но и на так называемые реальные располагаемые доходы — то есть те средства, которые остаются у граждан после всех обязательных платежей и с учетом инфляции. Этот показатель является более точным индикатором реального благосостояния населения.

Позитивный тренд реальных доходов

В Башкортостане также зафиксирован рост реальных доходов населения на 6,7%. Это свидетельствует о том, что, несмотря на инфляцию, финансовое положение жителей республики продолжает улучшаться.

