Арктическая ипотека в действии: почему жители ЯНАО всё чаще покупают жильё в кредит
Аналитики сервиса "Авито Недвижимость" раскрыли свежие данные по рынку жилья в столице Ямала и по всему региону. Новостройки в Салехарде обходятся значительно дороже "вторички", а спрос на квартиры поддерживают преимущественно ипотечные программы.
Цены на новостройки и вторичное жильё
"Средняя стоимость квартиры в новостройке Салехарда сейчас составляет 221 тысячу рублей за квадратный метр. Вторичный рынок дешевле — здесь "квадрат" стоит 171 тысячу рублей", — отметили аналитики.
В среднем за первые 10 месяцев года на рынке первичной недвижимости ЯНАО было заключено 689 договоров долевого участия (ДДУ), а площадь реализуемых квартир достигала 59 квадратных метров.
Однокомнатная квартира в новостройке — в среднем 10,2 млн рублей, двухкомнатная — 16,1 млн, трехкомнатная — 12,4 млн рублей.
Ипотека как двигатель спроса
В ЯНАО ипотека остаётся главным инструментом при покупке нового жилья. Среди популярных программ — "Семейная ипотека", "ИТ-ипотека" и "Арктическая ипотека".
В 2025 году 72% всех сделок на первичном рынке прошли с привлечением жилищного кредита. Несмотря на небольшое снижение доли ипотечных сделок (на два процентных пункта по сравнению с прошлым годом), кредиты по-прежнему определяют динамику рынка.
Объёмы и цены на вторичном рынке
За тот же период на вторичном рынке ЯНАО заключено 3 807 договоров купли-продажи между физлицами.
Ипотека в этом сегменте используется реже — только 34% сделок (на семь процентных пунктов меньше, чем год назад).
Цены на квартиры на "вторичке":
-
студии — 6,7 млн рублей,
-
однокомнатные — 7,1 млн,
-
двухкомнатные — 10 млн,
-
трёхкомнатные — 12,5 млн,
-
четырёхкомнатные и более — от 14,9 млн рублей.
Средняя площадь проданных квартир составила 58 квадратных метров.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru