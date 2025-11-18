Арктическая ипотека в действии: почему жители ЯНАО всё чаще покупают жильё в кредит

Аналитики сервиса "Авито Недвижимость" раскрыли свежие данные по рынку жилья в столице Ямала и по всему региону. Новостройки в Салехарде обходятся значительно дороже "вторички", а спрос на квартиры поддерживают преимущественно ипотечные программы.

Цены на новостройки и вторичное жильё

"Средняя стоимость квартиры в новостройке Салехарда сейчас составляет 221 тысячу рублей за квадратный метр. Вторичный рынок дешевле — здесь "квадрат" стоит 171 тысячу рублей", — отметили аналитики.

В среднем за первые 10 месяцев года на рынке первичной недвижимости ЯНАО было заключено 689 договоров долевого участия (ДДУ), а площадь реализуемых квартир достигала 59 квадратных метров.

Однокомнатная квартира в новостройке — в среднем 10,2 млн рублей, двухкомнатная — 16,1 млн, трехкомнатная — 12,4 млн рублей.

Ипотека как двигатель спроса

В ЯНАО ипотека остаётся главным инструментом при покупке нового жилья. Среди популярных программ — "Семейная ипотека", "ИТ-ипотека" и "Арктическая ипотека".

В 2025 году 72% всех сделок на первичном рынке прошли с привлечением жилищного кредита. Несмотря на небольшое снижение доли ипотечных сделок (на два процентных пункта по сравнению с прошлым годом), кредиты по-прежнему определяют динамику рынка.

Объёмы и цены на вторичном рынке

За тот же период на вторичном рынке ЯНАО заключено 3 807 договоров купли-продажи между физлицами.

Ипотека в этом сегменте используется реже — только 34% сделок (на семь процентных пунктов меньше, чем год назад).

Цены на квартиры на "вторичке":

студии — 6,7 млн рублей,

однокомнатные — 7,1 млн,

двухкомнатные — 10 млн,

трёхкомнатные — 12,5 млн,

четырёхкомнатные и более — от 14,9 млн рублей.

Средняя площадь проданных квартир составила 58 квадратных метров.