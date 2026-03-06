Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
многоэтажный дом
Опубликована сегодня в 18:05

Рынок недвижимости живет в ритме деловых сезонов: активность покупателей подчиняется скрытым циклам

На рынке недвижимости сезонность продажи квартир оказывает влияние, однако определяющими факторами остаются цели собственника и конкуренция с аналогичными объектами. Эксперт подчеркивает, что многие продают жилье для покупки другого, поэтому оценка рынка требует комплексного подхода с учетом ценовых колебаний и доступности желаемых вариантов. Осенью сделки ускоряются благодаря росту деловой активности, а зимой усложняются из-за трудностей с ремонтом. Об этом сообщает MoneyTimes.

По словам Константина Апрелева, основателя и почетного члена Гильдии риелторов России, ключевое преимущество возникает, когда в доме или районе мало похожих предложений, что упрощает продажу. Напротив, наличие более дешевых или привлекательных конкурентов затрудняет сделку, требуя убедительных аргументов на основе рыночной ситуации. Риелтор советует анализировать конкурентные преимущества квартиры и состояние соседних объектов для эффективных переговоров с покупателями.

"Большая часть людей продают квартиру, чтобы купить что-то другое. Поэтому нужно рассматривать комбинацию всех вопросов и даже текущая цена квартиры не имеет в этом случае существенного значения. То, что вы хотите купить может снизиться по цене, или повысятся цены", — отметил Константин Апрелев.

Для загородной недвижимости сезонность проявляется ярче: февраль-март — пиковые месяцы просмотров, поскольку покупатели стремятся завершить сделку к лету для работ на участке и в доме. Апрелев отметил, что аргументы продавца должны опираться на реальные рыночные данные, чтобы убедить клиента. Таким образом, успех продажи зависит не столько от календаря, сколько от стратегического подхода.

Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

