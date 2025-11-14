Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Аренда квартир в Москве
Аренда квартир в Москве
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 11:17

Строят, сдают, зарабатывают, но идут в тупик: что происходит с рынком недвижимости в Тюмени

В Тюменской области на рынке остаются 1,23 млн кв. метров жилья — аналитики

Тюменские девелоперы испытывают проблемы с распродажей всего объема строящегося жилья. Экспозиция новостроек в регионе с начала года сократилась лишь на 19,1%, что свидетельствует о не самых оптимистичных продажах, как сообщают аналитики "НДВ Супермаркет Недвижимости".

Какие объемы жилья на рынке?

На текущий момент в Тюменской области в продаже находится 1,23 миллиона квадратных метров жилья. Большая часть из этого объема — более 41% - планируется к сдаче только в 2026 году.

"Всего в настоящий момент в продаже в регионе находится 1,23 миллиона квадратов жилья. При этом, большая часть — чуть больше 41% — будет сдана в 2026 году", — сообщают эксперты агентства.

Как продается жилье в Тюмени?

Больше всего в регионе с начала 2025 года покупают квартиры с предполагаемой датой сдачи до конца 2025 года. Такие квартиры составляют почти 58% от всех продаж.

"Еще около 41% приходится на уже введенные в эксплуатацию дома. Это говорит о том, что потребитель ориентируется на готовое жилье и с более ранним сроком сдачи", — уточняют аналитики.

Снижение площади продаваемых квартир

Еще одной тенденцией на рынке является снижение средней площади продаваемых квартир. Особенно это касается двухкомнатных квартир, которые в Тюмени являются самыми популярными. Средняя площадь двушек упала на 7,6%, а в целом по рынку средняя площадь квартир не превышает 51,6 квадратных метра.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тюменцы чаще всего жалуются на шум, условия проживания и качество воды — Роспотребнадзор сегодня в 3:36
Роспотребнадзор Тюменской области получил более 7,7 тысяч жалоб — вот что волнует горожан

В Тюмени за девять месяцев 2025 года в Роспотребнадзор поступило более 7,7 тысяч жалоб. О чем чаще всего жалуются тюменцы?

Читать полностью » Тюменские автодилеры меняют прошивку, чтобы снизить мощность двигателей и избежать утильсбора — эксперт Демин сегодня в 2:26
Тюменские автодилеры используют хитрый способ, чтобы избежать утильсбора: как это работает

Тюменские автодилеры снижают мощность двигателей автомобилей перед доставкой из Китая и Южной Кореи, чтобы избежать повышенного утильсбора. Как это работает и какие риски существуют?

Читать полностью » Жители Тюмени начали получать извещения с требованием пройти поверку счетчиков воды — мэрия Тюмени сегодня в 1:26
Счетчики под угрозой: почему жителям Тюмени требуют пройти поверку и что будет, если не выполнить

В Тюмени распространяют извещения о необходимости поверки счетчиков воды с угрозой повышения платы за коммунальные услуги. Как не ошибиться и что делать в случае сомнений?

Читать полностью » Тюмень представила проект бюджета с дефицитом 1,3 млрд рублей — замглавы города Катренко сегодня в 0:34
Тюменцы увидят новые школы и катки: что войдёт в бюджет города на 2026 год

В Тюмени представлен проект бюджета на 2026 год. Какие направления будут приоритетными, и что изменится для горожан?

Читать полностью » ФСБ отработала слаженность действий силовых структур в Екатеринбурге вчера в 23:57
Теракт не случился: как ФСБ обезвредило угрозу в Екатеринбурге за рекордное время

В Екатеринбурге прошли антитеррористические учения ФСБ, которые позволили отработать эффективное взаимодействие силовых структур при угрозе терактов.

Читать полностью » Курганский госуниверситет вошел в Научный центр мирового уровня по селекции растений вчера в 13:59
Российская селекция выходит на новый уровень: вуз из Кургана вошёл в мировой научный центр

Курганский госуниверситет вошёл в Научный центр мирового уровня по селекции сельхозрастений. Вуз займётся испытанием новых сортов и подготовкой кадров для аграрной науки.

Читать полностью » В Перми с 6 по 12 ноября потратили почти 11,5 миллионов рублей на кино вчера в 4:46
Пермичане потратили почти 11,5 миллиона рублей на кино: что собирали в кассе самые популярные фильмы

В Перми за неделю на кино потратили почти 11,5 миллионов рублей. Какие фильмы стали самыми популярными и какие результаты у них на федеральном уровне?

Читать полностью » В ноябре Екатеринбуржцы могут отдохнуть в Санкт-Петербурге за 30 тысяч рублей на двоих вчера в 3:36
Смена обстановки по доступной цене: лучшие варианты для отпуска в ноябре

В ноябре 2025 года жители Екатеринбурга могут выбрать недорогие туры по России и за рубеж. Где можно отдохнуть и сколько это будет стоить?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Disney+ позволит пользователям создавать ИИ-контент — Боб Айгер
Дом
Как избежать ошибок при найме ремонтников: главные правила выбора бригады для ремонта квартиры
Туризм
Кубинская кухня представляет собой уникальное сочетание испанских, африканских и карибских традиций
Садоводство
Использование биопрепаратов для клубники восстанавливает почву и улучшает здоровье растений
Красота и здоровье
Онколог Сергей Иванов: шишка на шее не всегда означает рак
Авто и мото
Покупка зимних шин: как не ошибиться и выбрать самые безопасные для вашего региона
Питомцы
Тибетский мастиф охранял монастыри и караваны на высотах — кинологи
Садоводство
Спатифиллум формирует цветоносы только во влажном воздухе — ботаники
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet