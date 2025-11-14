Строят, сдают, зарабатывают, но идут в тупик: что происходит с рынком недвижимости в Тюмени

Тюменские девелоперы испытывают проблемы с распродажей всего объема строящегося жилья. Экспозиция новостроек в регионе с начала года сократилась лишь на 19,1%, что свидетельствует о не самых оптимистичных продажах, как сообщают аналитики "НДВ Супермаркет Недвижимости".

Какие объемы жилья на рынке?

На текущий момент в Тюменской области в продаже находится 1,23 миллиона квадратных метров жилья. Большая часть из этого объема — более 41% - планируется к сдаче только в 2026 году.

Как продается жилье в Тюмени?

Больше всего в регионе с начала 2025 года покупают квартиры с предполагаемой датой сдачи до конца 2025 года. Такие квартиры составляют почти 58% от всех продаж.

"Еще около 41% приходится на уже введенные в эксплуатацию дома. Это говорит о том, что потребитель ориентируется на готовое жилье и с более ранним сроком сдачи", — уточняют аналитики.

Снижение площади продаваемых квартир

Еще одной тенденцией на рынке является снижение средней площади продаваемых квартир. Особенно это касается двухкомнатных квартир, которые в Тюмени являются самыми популярными. Средняя площадь двушек упала на 7,6%, а в целом по рынку средняя площадь квартир не превышает 51,6 квадратных метра.