Бюджет на ремонт: что на самом деле скрывают подрядчики и на что уйдут ваши деньги в через год

Ремонт редко начинается с красивых картинок. Чаще всё упирается в цифры, и они умеют неприятно удивлять: одна и та же однушка в доме без сюрпризов и квартира со старой проводкой и уставшими трубами дают совсем разный чек. Вроде бы площадь одинаковая, а итог выходит в полтора-два раза выше, чем человек держал в голове в самом начале. Дополнительные траты при покупке жилья часто кажутся мелочью только до первого сметного листа. Ниже — разбор без тумана: сколько стоит ремонт однушки в 2026 году, что съедает бюджет и где обычно прячутся лишние расходы.

"Капитальный ремонт почти всегда дорожает не из-за красивой плитки, а из-за скрытых работ. Человек видит готовую комнату, а основная сумма уже ушла в стены, пол, электрику и сантехнику. Если на старте не заложить запас, итоговая сумма быстро уходит вверх. И чаще всего это не сюрприз, а обычная реальность объекта". строитель Михаил Волков

Почему ремонт стал дороже

За последние два года ремонт в России заметно прибавил в цене. В 2026 году рост составил 20-25% в зависимости от вида работ и материалов. Больше всего подорожали услуги мастеров, особенно тех, кто работает с электрикой, сантехникой и кондиционированием.

Импортные материалы тоже подтянули смету вверх. Поставки часто идут через цепочку посредников, и на каждом этапе цена становится тяжелее. Монтаж техники на кухне и доставка отделки в столице тоже бьют по кошельку: в Москве ремонт иногда выходит вдвое дороже, чем в регионах.

Логистика добавляет свою долю к счету, и это особенно заметно там, где доставка и работа бригад стоят дороже всего. Поэтому сравнивать ремонт только по площади — ошибка. Две одинаковые квартиры могут отличаться по бюджету очень сильно, если одна находится в старом фонде, а другая — в свежем доме без скрытых проблем.

Какие бывают ремонт и этапы

Перед расчетом бюджета надо договориться о словах. Для одного ремонт — это новые обои и ламинат, для другого — полная переделка квартиры с заменой всего, что скрыто под отделкой. От этого зависит не только объем работ, но и финальная сумма.

Косметический ремонт включает обновление без вмешательства в коммуникации. Обычно это обои, покраска, напольное покрытие, розетки и небольшие работы в санузле. Капитальный ремонт уже идет дальше: демонтаж, замена труб и проводки, выравнивание стен и полов, шумоизоляция, переделка электрики и чистовая отделка.

Отдельно выделяют ремонт под ключ. Подрядчик берет на себя весь цикл, включая комплектацию и уборку, а заказчик получает готовое жилье. У капитального ремонта есть два этапа: черновой, где делают электрику, сантехнику, стяжку и штукатурку, и чистовой, где укладывают плитку, красят стены, ставят двери, смесители и инсталляцию.

Смета для однушки 35 м²

Для косметического ремонта однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров расчет выглядит так. Работа бригады стоит 500-700 тысяч рублей, черновые и чистовые материалы с доставкой — 400-600 тысяч, санузел, сантехника, свет и двери — 200-300 тысяч. Кухня тянет еще на 250-400 тысяч, мебель и системы хранения — на 150-300 тысяч.

Если собрать всё вместе, выходит 1,5-2 миллиона рублей с мебелью и кухней. Без них сумма падает до 600-800 тысяч. При этом ремонт за 500 тысяч тоже возможен, но только если квартира не убита в ноль и от нее не ждут дорогой сантехники, полной замены проводки и сложных решений.

Для капитального ремонта однушки бюджет совсем другой. Демонтаж и вывоз мусора стоят 150-250 тысяч рублей, черновые работы и материалы — 500-700 тысяч, электрика и сантехника — 350-500 тысяч. Чистовая отделка и материалы добавляют еще 500-700 тысяч, а работа бригады — 700 тысяч до 1 миллиона.

Кухня с техникой обойдется в 300-500 тысяч рублей, мебель и шкафы — в 200-400 тысяч. В итоге капитальный ремонт выходит на 2,5-3 миллиона рублей с мебелью и на 1,5-2 миллиона без нее. Самые дорогие зоны — санузел и кухня, а ванная часто оказывается самой дорогой частью квартиры по цене за квадрат.

Косметический ремонт без мебели: 600-800 тысяч рублей

Косметический ремонт с мебелью и кухней: 1,5-2 миллиона рублей

Капитальный ремонт без мебели: 1,5-2 миллиона рублей

Капитальный ремонт с мебелью: 2,5-3 миллиона рублей

Новостройка или вторичка

На первый взгляд вторичка должна быть дешевле. Квартира уже жилая, что-то можно оставить, и кажется, что работы будет меньше. На практике нередко выходит наоборот: старый фонд умеет подкидывать неприятные сюрпризы, а они сразу тянут смету вверх.

В старых домах встречаются изношенные трубы, кривые стены с заметными перепадами, проблемы с перекрытиями и демонтаж старых конструкций после перепланировки. Перепланировка и ремонт в таких квартирах почти всегда требуют большего запаса денег, чем человек ожидает в начале.

В новостройке ситуация обычно спокойнее. Там уже есть база, меньше демонтажа, а шанс наткнуться на плесень за плиткой или скрытые разрушения ниже. Поэтому бюджет в новом доме легче просчитать, хотя запас все равно нужен.

Как не переплатить по смете

Самый рабочий способ проверки — взять три независимых расчета от разных подрядчиков. Если цифры близки, цена похожа на рыночную. Если один вариант заметно выше, нужно смотреть не на общий итог, а на список работ по строкам.

Чаще всего лишнее прячется в демонтаже, вывозе мусора и размытых пунктах вроде "прочие работы". Полезно требовать марку и артикул каждого материала, а не общие слова вроде "краска" или "цемент". Так подрядчику сложнее играть на туманной формулировке.

Особое внимание нужно скрытым работам: полы, проводка, трубы, гидроизоляция. Проверить их после монтажа почти невозможно, поэтому все характеристики лучше зафиксировать до начала. Оплату тоже разумно делить по этапам, а основную сумму отдавать после сдачи объекта.

Попросите три сметы у разных подрядчиков.

Проверьте отдельные строки на демонтаж и вывоз мусора.

Сверьте марки материалов для скрытых работ.

Не вносите крупный аванс до начала этапа.

"Если смета кажется подозрительно низкой, это тоже повод насторожиться. Нормальный ремонт редко держится на чуде и дешевой магии. Обычно потом всплывают доплаты за демонтаж, скрытые дефекты и материалы, которые не учли вначале. Запас в 10-15% для новостройки и 20% для вторички помогает не сорваться в середине работ". строитель Артём Кожин

Ответы на популярные вопросы

Сколько закладывать сверху на непредвиденные расходы?

Для новостройки — 10-15% от сметы. Для вторички — около 20%, потому что старый фонд чаще дает сюрпризы.

Когда ремонт обходится дешевле?

Обычно с января по март. Бригад свободнее больше, а летом и осенью цены и спрос растут.

Что дорожает сильнее всего?

Работы мастеров по электрике, сантехнике и кондиционированию, а еще импортные материалы и доставка.

Можно ли опираться на эти цифры в 2027 году?

Да, как на ориентир для предварительного бюджета. Но смета все равно может измениться, если тянуть с началом ремонта.

Если вам кажется, что ремонт уложится в миллион рублей, лучше сразу морально добавить еще пару сотен тысяч. Так меньше шансов сорваться на полпути. Главный расчет здесь простой: заранее выбрать результат, не менять решение по ходу и держать запас на скрытые работы.

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