Иллюзия собственности на бумаге: юридические лабиринты превращают покупку жилья в опасную лотерею

Приобретение недвижимости традиционно считается одной из самых защищенных инвестиций, однако юридические лабиринты могут превратить статус собственника в иллюзию. Регистрация сделки в Росреестре не гарантирует абсолютной безопасности, если в анамнезе объекта недвижимости скрыты системные дефекты или нарушения прав третьих лиц. О критических факторах, способных привести к аннулированию права владения, сообщает Pravda.Ru.

Особую опасность представляют неучтенные интересы граждан, имевших право на приватизацию, включая временно отсутствующих лиц или несовершеннолетних. По словам основателя Гильдии риелторов России Константина Апрелева, судебные иски часто инициируются из-за сделок, совершенных продавцами в состоянии, не позволяющем осознавать суть своих действий.

"Достаточно распространены случаи, когда продавец на момент заключения сделки впоследствии признается лицом, не отдававшим себе отчет в своих действиях по состоянию здоровья", — подчеркнул Константин Апрелев.

Для минимизации рисков эксперты рекомендуют использовать исключительно безналичные расчеты через аккредитив и избегать необоснованно заниженной стоимости в договоре. Согласно заявлению Апрелева, критически важно проводить глубокий аудит истории перехода права собственности и фиксировать в договоре с юристом обязанность проверки всех предыдущих этапов владения. Внедрение таких инструментов, как титульное страхование и независимая оценка рыночной стоимости, позволяет добросовестному покупателю создать надежный юридический щит против возможной экспроприации имущества.