Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сделка покупки недвижимости
Сделка покупки недвижимости
© Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Главная / Недвижимость
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 17:44

Иллюзия собственности на бумаге: юридические лабиринты превращают покупку жилья в опасную лотерею

Приобретение недвижимости традиционно считается одной из самых защищенных инвестиций, однако юридические лабиринты могут превратить статус собственника в иллюзию. Регистрация сделки в Росреестре не гарантирует абсолютной безопасности, если в анамнезе объекта недвижимости скрыты системные дефекты или нарушения прав третьих лиц. О критических факторах, способных привести к аннулированию права владения, сообщает Pravda.Ru.

Особую опасность представляют неучтенные интересы граждан, имевших право на приватизацию, включая временно отсутствующих лиц или несовершеннолетних. По словам основателя Гильдии риелторов России Константина Апрелева, судебные иски часто инициируются из-за сделок, совершенных продавцами в состоянии, не позволяющем осознавать суть своих действий.

"Достаточно распространены случаи, когда продавец на момент заключения сделки впоследствии признается лицом, не отдававшим себе отчет в своих действиях по состоянию здоровья", — подчеркнул Константин Апрелев.

Для минимизации рисков эксперты рекомендуют использовать исключительно безналичные расчеты через аккредитив и избегать необоснованно заниженной стоимости в договоре. Согласно заявлению Апрелева, критически важно проводить глубокий аудит истории перехода права собственности и фиксировать в договоре с юристом обязанность проверки всех предыдущих этапов владения. Внедрение таких инструментов, как титульное страхование и независимая оценка рыночной стоимости, позволяет добросовестному покупателю создать надежный юридический щит против возможной экспроприации имущества.

Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Популярные кухонные шкафы оказались ловушкой — в 2026 выбирают спокойные и функциональные варианты сегодня в 13:44

В 2026 году дизайнеры пересматривают тренды кухонных шкафов: стеклянные фасады и глянец уступают место тёплым и практичным решениям.

Читать полностью » Интерьер 2026 меняют без ремонта — три сдвига дают эффект, который ощущается сразу сегодня в 12:09

2026 год обещает новые горизонты в дизайне интерьеров, акцентируя внимание на уюте и функциональности.

Читать полностью » Дом выглядит как после работы студии дизайна: всё решает один цвет без сложных комбинаций сегодня в 9:37

Техника заливки цветом помогает преобразить интерьер: один оттенок объединяет стены и потолок, создавая глубину, уют и цельность пространства.

Читать полностью » Добавила текстиль к строгим шкафам — интерьер стал мягче, но секрет не в цвете сегодня в 2:06

Текстильные юбки для полок и раковин становятся новым модным акцентом, помогающим смягчить даже самые строгие интерьеры.

Читать полностью » Снял старый лак с комода — и всё испортил одной ошибкой: инструмент оказался вчера в 21:31

Процесс снятия старого лака и краски с мебели — это искусство, требующее правильного инструмента, терпения и знаний о химии для сохранения характера деревянных изделий.

Читать полностью » Чёрная плесень расползлась по окнам за зиму — 1 чайная ложка в стакане воды решает проблему вчера в 19:11

Обнаруженные черные пятна на стенах могут стать настоящей угрозой для здоровья в зимние месяцы. Узнайте, как избежать проблем с плесенью.

Читать полностью » Кофейная гуща берёт реванш у бытовой химии: кастрюли спасены, а холодильник дышит свободно вчера в 18:09

Кофейная гуща может заменить часть бытовой химии и помочь в уборке дома. Рассказываем, как использовать её для чистки, дезодорации и ухода за кухней.

Читать полностью » Кашемир и шёлк больше не стираю часто — не пахнет без порошка и барабана вчера в 13:52

Устали от неприятных запахов в одежде? Узнайте, как морозильник может стать вашим секретом ухода, сохраняя вещи без стирки.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Болевые рецепторы молчат, когда мозг ведёт: странная связь между стрессом и подвижностью раскрыта
Питомцы
Не оставляйте кота без игрушки: ошибки владельцев, которые лишают питомца радости активности
Наука
Возвращение людей на Луну тревожит всё сильнее: миллиарды сгорают, а главный риск нарастает
Красота и здоровье
Нос "не дышит" при простуде — один холодный приём запускает неожиданный эффект
Наука
Крошечные цирконы переписали историю Земли: субдукция могла начаться 4 миллиарда лет назад
Еда
Добавила острый мёд к сырной массе — привычная закуска заиграла совсем иначе
Красота и здоровье
Прием витаминов: любимый способ заботы о здоровье оборачивается токсической нагрузкой на организм
Спорт и фитнес
Тело буксует, хотя зал стал привычкой: принципы, которые ломают эффект плато и включают рост мышц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet