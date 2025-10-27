Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована вчера в 23:27

Цены рвутся в небо: в Челябинске дачи в СНТ уже продают дороже квартир в центре

Цены на частные дома в СНТ Челябинска выросли на 8% за месяц

С середины сентября по середину октября 2025 года цены на частные дома и коттеджи в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) Челябинска выросли на 8%. Теперь средняя стоимость такого объекта составляет 4 675 000 рублей, сообщает портал Restate.

От скромных домиков до элитных усадеб

"В Челябинске стоимость частных домов выросла до 4 675 000 рублей за объект. Минимальная цена небольших домов в СНТ — 600 000 рублей. Самые дорогие дома в СНТ продаются за 32 000 000 рублей", — отмечается в сообщении.

Однако это лишь средний сегмент. В регионе также выделяются элитные загородные коттеджи, стоимость которых поражает воображение. По данным аналитиков, в топ самых дорогих домов 2025 года вошли объекты в Сосновском районе и самом Челябинске.

Самые дорогие коттеджи региона

Лидером рейтинга стал двухэтажный коттедж в селе Кременкуль на берегу одноимённого озера. Его цена — 168 миллионов рублей. На втором месте — дом в посёлке "Лесной остров" в Малиновке, расположенный на улице Лесопарковой. Этот коттедж площадью 480 квадратных метров в классическом стиле стоит 159 миллионов рублей и находится на участке в 50 соток.

Таким образом, рынок загородной недвижимости в Челябинске демонстрирует активный рост: спрос на частные дома стабильно увеличивается, особенно в районах с развитой инфраструктурой и живописной природой.

